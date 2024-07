Une amende de 30 euros pour les parents en retard à l’école, non ce n’est pas une blague

La pause scolaire estivale ne nous laisse décidément pas de répit. Une « pénalité » de 30 euros pour les parents en retard à l’école entre en vigueur à la rentrée à Toulouse.

La mairie de Toulouse a décidé de pénaliser financièrement les parents qui viennent chercher les enfants en retard à la garderie de l’école le soir, soit après 18h30. Ces derniers écoperont d’une amende de 30 euros correspondant « au coût salarial des deux animateurs qui se voient contraints de rester ». La mesure entre en vigueur à la rentrée.

Les familles précaires, les plus exposées

La mesure fait déjà polémique. Les parents d’élèves de la FCPE ont fait part de leur colère, rapporte 20 minutes. « C’est une mesure injuste, nulle, vexatoire et probablement inefficace aussi », s’emporte Eric Pinot, son président départemental. « La mairie ne sait pas ce que vivent les familles, poursuit-il. Les parents qui laissent leurs enfants au Clae* (centre de loisirs) le soir ne le font pas par gaieté de cœur, c’est aussi souvent parce qu’ils ont à jongler avec des vies professionnelles compliquées, et ces contraintes concernent souvent les familles les plus précarisées. Pourquoi les faire passer pour des délinquants potentiels, pour des gens qui se débarrassent de leurs enfants sur le dos de la collectivité ? »

Pour Marion Lalane-de Laubadère, première adjointe chargée de l’éducation, l’amende ne vise que quelques « centaines de familles sur 20.000 à 28.000 enfants accueillis chaque jour au Clae ». « Des parents qui – de manière régulière et sans qu’on arrive à les joindre, ou à joindre les proches qui figurent sur la fiche contact – ont parfois jusqu’à une heure et demie de retard et ne préviennent pas », souligne-t-elle. 8000 retards sont dénombrés chaque année à Toulouse. D’autres villes comme Bordeaux ou Strasbourg ont déjà mis en place ce système d’amendes.