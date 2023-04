Justine dépense 425,5 € par mois pour sa fille : « On essaie de lui faire comprendre le rôle de la publicité dans ses envies d’acheter »

Selon l’âge du ou des enfants, le budget dépensé par les parents n’est pas le même. Cette semaine, nous allons éplucher le compte de Justine et son compagnon, parents d’une enfant de 7 ans.

Combien coûte réellement la charge d’un ou plusieurs enfants tous les mois ? Quel est le budget des parents ? Les frais engagés évoluent-ils en fonction de l’âge des enfants ? Toutes les deux semaines, dans notre rendez-vous « Quand on aime, on compte », des parents ouvrent leurs comptes et partagent avec nous ce que leur coûte un ou plusieurs enfants, mensuellement.

Cette semaine, c’est Justine qui se prête à l’exercice.

Les revenus de Justine et son conjoint, parents d’une enfant

Prénom : Justine

Âge : 38 ans

Métier : cadre de la fonction publique pour elle, ingénieur pour lui

cadre de la fonction publique pour elle, ingénieur pour lui Nombre et âge des enfants : une enfant de 7 ans

Budget net de la famille au total : 7150 €

Lieu de vie : Dans une ville de 50 000 habitants en Bourgogne

Justine et son conjoint sont pacsés, et ont une enfant de 7 ans. Ils vivent dans une maison de ville de 105 m² avec jardin, à proximité du lieu de travail de Justine, dans un quartier résidentiel et calme. Ils sont en accession à la propriété, et possèdent trois logements en tout :

Avant de nous rencontrer, nous avions chacun acheté un appartement, et nous sommes propriétaires d’une maison ensemble. Nous avons donc trois logements en tout.

Mensuellement, Justine touche un salaire de 2850 € et son conjoint 3150 €. En plus de ces revenus, ils perçoivent également 1150 € de loyers et de dividendes pour leurs autres logements.

Le couple dépense 1696 € de prêts comprenant les remboursements immobiliers pour leurs trois logements ainsi qu’un crédit travaux, et 160 € de factures courantes pour l’eau, l’électricité et un contrat d’entretien de leur pompe à chaleur (PAC).

Les dépenses de puériculture et d’hygiène pour un enfant de 7 ans

Après avoir expliqué son revenu total, Justine partage les sommes qu’elle dépense pour sa fille.

À la naissance de son enfant, les cadeaux de naissance ont été appréciés :

Son lit a été fait par un membre de la famille, et la famille a offert une poussette, un lit parapluie, une chaise haute et différents jouets, vêtements et accessoires. Cela nous a beaucoup aidés.

De son côté, Justine explique avoir acheté, pour la naissance de sa fille, une commode à 300 €, une table à langer à 70 €, un siège auto à 400 €, un matelas à 60 € et des draps à 30 €. Ces achats de puériculture lui ont coûté approximativement 860 €.

Côté hygiène, Justine estime dépenser un budget mensuel de 5 € de shampooings et démêlants pour cheveux longs, uniquement pour sa fille. Pour le reste des produits lavants, ils utilisent tous les trois les mêmes choses.

Pour la santé, Justine dépense, pour son enfant, 10 € par mois de pédiatre ou de médicaments non remboursés, sur un budget lissé sur l’année.

Le budget vêtements, jouets et loisirs d’un enfant de 7 ans

Pour ce qui est du budget des vêtements pour son enfant, Justine dépense 100 € par mois, comprenant également les chaussures et les vêtements de sport, neufs la quasi-totalité du temps :

Parfois, j’achète un peu d’occasion pour les vêtements — jamais pour les chaussures — chez des marques pratiques et jolies comme Okaidi, Vertbaudet, Gemo et Décathlon. Vu l’usage qui en est fait, je préfère ne pas mettre trop cher, un enfant de cet âge a besoin de se dépenser, pas d’arriver hyper looké à l’école. Évidemment, de temps en temps, pour des occasions, on achète des marques plus onéreuses comme Sergent Major ou Desigual.

Pour les jouets, Justine estime dépenser 15 € par mois, et 20 € par mois de livres (tout en étant inscrite en plus à la bibliothèque), ceci étant un budget lissé sur l’année, comprenant également les jouets offerts pour les anniversaires.

Concernant les loisirs de sa fille, Justine a un budget approximatif de 50 € par mois pour des séances de cinéma, des sorties au parc de loisirs indoor, du bowling et des entrées pour des parcs d’attractions. À cela, se rajoute également un abonnement sur la plateforme Disney + pour 9 € par mois, mais aussi 17,5 € pour les licences de tir à l’arc et d’athlétisme, sports pratiqués par son enfant.

Les dépenses de nourriture pour une famille de deux adultes et un enfant

Concernant le budget alimentation, Justine explique que sa fille mange à la cantine tous les jours sauf le mercredi, et qu’ils mangent la même chose qu’elle lorsqu’ils sont à la maison. Uniquement pour son enfant, Justine dépense 25 € par mois pour des goûters, et son budget alimentation pour toute la famille est de 450 € par mois.

Justine nous confie ne pas être pas sollicitée par sa fille pour des demandes particulières pendant les courses familiales :

Parfois, elle me demande un paquet de gâteaux par exemple, mais je privilégie le fait de faire mes courses en drive, c’est plus pratique et il y a peu de sollicitations de sa part comme ça.

Elle privilégie, pour l’alimentation de la famille, les courses en supermarché :

Je fais mes courses chez Leclerc, car c’est un bon rapport qualité prix pour les produits Marque Repère, et c’est à proximité de mon domicile. Occasionnellement, je fais aussi des courses chez Grand Frais pour certains produits.

Les dépenses du mode de garde d’une enfant de 7 ans

Sa fille à l’école, Justine n’a pas de frais de garde. Elle ne fait jamais appel à une baby-sitter, même ponctuellement, mais compte sur sa famille :

Je ne fais jamais appel à une baby-sitter, car les grands-parents peuvent la garder si on en a besoin ou si on en a envie.

Pour la scolarité de son enfant, Justine dépense 30 € par mois de périscolaire, puisque sa fille y est inscrite les matins et les soirs et certains mercredis en période scolaire, 50 € par mois de cantine et 4 € par mois d’assurance de responsabilité civile et corporelle. Elle dépense aussi 120 € de fournitures pour l’année d’école, ce qui est lissé à 10 € par mois. Au total, la somme dépensée que pour la scolarité de sa fille est de 94 €.

Transmission de la valeur de l’argent et argent de poche

Justine estime gérer correctement son budget, elle est satisfaite :

Je n’ai pas de budget que j’aimerais particulièrement réduire, je n’ai aucune folie ou gros craquage qui ne correspondent pas à notre façon de dépenser. On profite raisonnablement. Nos plus gros craquages sont pour l’instant destinés à notre maison que nous rénovons petit à petit.

Justine raconte quel était le rapport à l’argent dans sa famille, ce qu’on lui a transmis, et son rapport actuel avec son enfant :

Je suis issue de la classe moyenne, avec deux parents actifs qui m’ont transmis la nécessité d’être indépendante financièrement. On m’a appris à gérer l’argent de façon prudente et raisonnable.

Justine essaie d’apprendre à sa fille la valeur des choses et de l’argent :

On essaie de lui faire comprendre qu’il est important de prendre soin de ses affaires, par exemple son cartable, qui n’est pas changé tous les ans. Si elle réclame quelque chose que nous trouvons trop cher, nous lui expliquons pourquoi nous n’allons pas l’acheter. On essaie de lui apprendre à dépenser de façon responsable en limitant le gaspillage (énergie, accumulation de gadgets…) tant pour la planète que pour nos finances. On essaie aussi de lui faire comprendre le rôle de la publicité et du marketing dans les envies d’acheter. Par chance, elle ne réclame pas trop pour l’instant.

Justine a ouvert deux comptes bancaires pour sa fille, sur lesquels elle place en tout 80 € par mois :

Nous lui avons ouvert un livret A dès sa naissance et une assurance vie pour préparer ses études. Il nous semblait important de lui verser de l’argent tous les mois pour préparer son avenir.

Justine parle parfois d’argent à sa fille, mais elle la trouve encore trop jeune pour posséder de l’argent de poche, par exemple.

À la fin du mois, il reste 2276,5 € à la famille. Lorsque la totalité des sommes dépensées uniquement pour son enfant est additionnée, Justine dépense 425,5 € mensuellement.

Merci Justine d’avoir répondu à nos questions !