6 astuces testées et approuvées pour endormir un bébé

Ah, le sommeil. Ce mot particulièrement inflammable pour tout nouveau parent. Et pour cause, l’arrivée d’un nouveau-né est aussi synonyme de manque de sommeil. Instauration d’un rituel, bruits blancs… S’il n’existe pas de remède magique, voici néanmoins 6 techniques testées et approuvées pour (tenter) d’endormir votre bébé.

Vous êtes les heureux parents d’un nouveau-né ? Félicitations ! Si vous êtes au bout du rouleau, sachez deux choses : la première, vous n’êtes pas seul·es. La seconde, ÇA VA PASSER. Et c’est important de le dire.

Avant et pendant ma grossesse, j’étais entourée d’ami·es que j’appelle désormais des « parents marketing ». Vous savez, ces parents parfaits dont le bébé dort « 18 heures par jour, c’est vraiment un amour, ça nous permet de récupérer, et même de recommencer à travailler tu te rends compte ?« . Ces « parents marketing » vous donneront particulièrement envie d’avoir un bébé si vous hésitez, car avec eux, tout a l’air si simple, alors, pourquoi ne serait-ce pas le cas pour vous ?

À lire aussi : Clémence et Manon partagent les astuces qui ont sauvé leur vie de parent

Et puis, un beau jour, ma fille est arrivée. Et, comment dire… Elle n’avait rien d’un « bébé marketing » : pendant environ trois mois, elle a énormément pleuré, de jour comme de nuit. Elle ne réclamait que les bras, MAIS les bras… en mouvement, sinon, ce n’est pas drôle. Par-dessus le marché, elle avait conservé des réflexes de Moro très forts. Dès qu’elle trouvait enfin le sommeil, des sursauts soudains provoqués par ses réflexes de Moro la réveillaient et c’était reparti pour un tour de berçage jusqu’à endormissement éventuel et espéré. En conclusion : elle ne dormait pas. Du tout. Et nous non plus évidemment.

Vous pouvez l’imaginer : nous étions rincés. Vidés de toute énergie. Et surtout, désespérés.

Il est normal qu’un nouveau-né pleure et ne dorme pas, mais, spoiler : ça va passer

Alors, si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez trois choses :

Il est parfaitement NORMAL qu’un bébé pleure , c’est un bébé, les bébés pleurent. MÊME QUAND ON FAIT TOUT CORRECTEMENT . Alors, déculpabilisez-vous. C’est bête, parce que tout le monde devrait en avoir conscience, mais si vous êtes vous-mêmes entouré·es de « parents marketing », peut-être que vous l’ignorez…

, c’est un bébé, les bébés pleurent. . Alors, déculpabilisez-vous. C’est bête, parce que tout le monde devrait en avoir conscience, mais si vous êtes vous-mêmes entouré·es de « parents marketing », peut-être que vous l’ignorez… Il est parfaitement NORMAL qu’un bébé ne dorme pas comme vous ou votre compagne·on. Cet excellent épisode de « Faites des gosses« , un podcast de Louie Media, l’explique très bien : un bébé ne fait en réalité jamais « ses nuits ». Nous voulons surtout qu’il fasse NOS nuits, calées sur le rythme de sommeil / éveil dicté par la société. Pour faire court, il est donc normal que votre enfant mette un certain temps à s’acclimater.

ou votre compagne·on. Cet excellent épisode de « Faites des gosses« , un podcast de Louie Media, l’explique très bien : Nous voulons surtout qu’il fasse NOS nuits, calées sur le rythme de sommeil / éveil dicté par la société. Pour faire court, il est donc normal que votre enfant mette un certain temps à s’acclimater. Tout ça va passer. Vous connaissez des adultes de 20 ans qui pleurent à longueur de journée et ne dorment pas ? Si ce n’est vos amis fêtards, personnellement, je ne vois pas… Et si cette période peut paraître interminable, bientôt, PROMIS, quand votre bambin aura 2 ans, vous vous direz que cette période est déjà loin (et vous en serez peut-être même nostalgique).

Comment endormir bébé : nos techniques testées et approuvées

Mais alors, cela signifie-t-il que vous devez tirer un trait sur votre sommeil si votre bébé ne dort pas ? Heureusement, non. Alors voici quelques techniques, presque toutes testées et approuvées qui peuvent vous aider à endormir votre bébé, et à trouver à votre tour le sommeil réparateur (ou pas) que vous méritez. Il est d’ailleurs possible d’en mixer plusieurs. Spoiler : non, il ne s’agit pas de dormir quand bébé dort, ceci est un mythe.

Le rituel du coucher

Contrairement à ce que de nombreuses personnes peuvent penser (j’en faisais partie), il est important d’instaurer un rituel avec son bébé dès les débuts. Ce n’est pas parce que votre nouveau-né est tout petit qu’il n’a pas conscience de son environnement, et qu’il n’a pas besoin de repères. Le rituel est important justement pour lui en donner, il contribuera à rassurer votre bébé. Vous pouvez par exemple, instaurer dès la naissance :

Lui donner un bain chaque soir au même moment , suivi, pourquoi pas, d’un massage si vous le souhaitez. Souvent, les bébés adorent l’eau, alors n’hésitez pas. Et s’il est déconseillé de laver tous les jours un nouveau-né, vous pouvez simplement l’immerger dans l’eau, sans le savonner.

, suivi, pourquoi pas, d’un massage si vous le souhaitez. Souvent, les bébés adorent l’eau, alors n’hésitez pas. Et s’il est déconseillé de laver tous les jours un nouveau-né, vous pouvez simplement l’immerger dans l’eau, sans le savonner. Lui donner un biberon, ou une tétée, positionnée avant ou après le bain, mais chaque soir au même moment

positionnée avant ou après le bain, mais chaque soir au même moment Tamiser la lumière de sa chambre (ou de la vôtre en cas de co-dodo) et lui lire une petite histoire ou une comptine

(ou de la vôtre en cas de co-dodo) et lui lire une petite histoire ou une comptine Instaurer un moment câlin avant de le mettre au lit, le bercer et le rassurer

Ceci n’est qu’un exemple, et vous pouvez évidemment adapter le rituel à vos habitudes quotidiennes et à votre bébé en fonction de ses besoins.

Pour ma part, le rituel a tout changé au coucher de ma fille qui, jusqu’à ses 9 mois, pleurait jusqu’à deux heures avant de s’endormir. Cela a contribué à la rassurer énormément, et j’ai pu, par la suite, simplement la mettre au lit pour qu’elle apprenne à s’endormir toute seule, sans plus avoir à la bercer deux heures sur La Foule d’Édith Piaf (true story).

Les bruits blancs

Chaque bébé est différent, certains ont besoin de silence pour dormir paisiblement, d’autres au contraire, préfèrent le bruit. Étrange ? Pas tant que ça. Pendant 9 mois, votre petit asticot devenu grand a vécu dans votre ventre, et devinez quoi ? Il entendait tout, oui. Enfin, pas distinctement. Mais il entendait votre voix, celles de vos interlocuteur·ices, les bruits de la vie et de la ville, la musique… Cela peut donc être rassurant pour certains bébés de dormir avec du bruit ou de la musique. Si la musique ne marche pas, vous pouvez toujours tenter les bruits blancs, qui rappellent peu ou prou le bruit ambiant qu’entendait votre enfant dans votre utérus.

Les bruits blancs c’est quoi ? Le bruit d’un aspirateur, d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux, d’une machine à laver, de l’eau qui coule… Alors évidemment, il n’est pas recommandé de laisser votre enfant à proximité d’un sèche-cheveux en marche, cela pourrait être dangereux. Mais Spotify ou YouTube regorgent de vidéos ou de playlists de bruits blancs. Et il existe par ailleurs des veilleuses qui émettent des bruits blancs ou des doudous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour ma part, c’est à la suite d’un cadeau offert par des amis que nous avons découvert le pouvoir des bruits blancs, contenus dans un petit doudou lapin que nous glissions dans son lit le soir venu.

Et si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez, vous aussi, tester le pouvoir des bruits blancs… il paraît que ça marche sur certaines personnes !

L’emmaillotage

Les nouveau-nés ont besoin d’être rassurés. D’autant plus qu’ils ont vécu 9 mois contenus dans un environnement étroit et chaud (désolée pour les claustrophobes) qui les rassuraient. Certains bébés, notamment ceux qui ont encore de forts réflexes de Moro, peuvent donc avoir besoin d’être emmaillotés. Cette technique ancestrale, très utilisée dans l’Antiquité, consiste à envelopper votre bébé dans un lange ou une couverture pour limiter ses mouvements. Cela peut paraître barbare, pourtant, l’emmaillotage a plusieurs bienfaits :

La sensation d’enveloppement lui rappelle l’utérus

Cette pratique permet de lui procurer un sentiment de sécurité et le calme, diminuant ainsi les pleurs

Le fait d’être contenu évite les sursauts provoqués par les réflexes de Moro qui peuvent empêcher l’endormissement de votre bébé ou le réveiller

Comment bien emmailloter un bébé ?

Alors, comment bien emmailloter votre bébé ? Voici un exemple par notre sage-femme préférée, Anna Roy :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À savoir : certaines marques de puériculture proposent aujourd’hui à la vente des couvertures d’emmaillotage à scratch, si votre bébé bouge beaucoup ou si vous ne vous sentez pas à l’aise avec la mise en œuvre de la technique.

Le portage

Si les nouveau-nés ont besoin d’être rassurés, le portage peut s’avérer une bonne idée. Surtout si vous remarquez que votre bébé s’arrête de pleurer, s’apaise, voire s’endort lorsqu’il est dans vos bras. Dans ce cas, le portage est idéal pour vous libérer les mains afin que vous puissiez vaquer à vos occupations. Il existe plusieurs techniques de portage, certaines ne requièrent pas forcément de débourser des sommes énormes pour se procurer une écharpe digne de ce nom. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, il existe aussi des marques d’écharpes à imprimés sublimes (car oui, il est important de se faire des cadeaux à soi-même aussi ! Surtout si c’est l’unique tenue que vous porterez de la journée…).

L’écharpe de portage classique

Il s’agit d’un grand bandeau en matière stretch qui permet de sécuriser votre bébé tout contre vous.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’écharpe « Duo »

Et si vous n’avez pas envie de vous embêter avec une technique qui peut paraître (mais n’est pas) compliquée, il existe des écharpes de portage très faciles à mettre, comme le modèle Duo de la marque Studio Roméo. Attention cependant, la marque recommande d’attendre que le bébé soit âgé de 2 mois avant de le lover dans cette écharpe, pour être certains que ses hanches sont bien positionnées :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’écharpe Slingring

Un autre type d’écharpe existe, qui se révèle également assez simple à installer, la « slingring ».

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Personnellement, mon cœur s’est à l’époque tourné vers la Duo, car je ne suis pas très douée de mes mains, et que mon cerveau en manque de sommeil ne me permettait pas d’aller au bout de la vidéo d’installation d’un autre modèle (sans déconner).

Rien ne vous oblige à dépenser une somme incroyable pour vous procurer une écharpe, d’ailleurs, on vous recommande chaudement de regarder du côté de Vinted, pour de la seconde main aussi quali que le neuf, mais moins cher.

À savoir : si c’est votre premier bébé, vous risquez d’entendre (et d’assimiler) tout un tas de « conseils » non sollicités et d’injonctions contradictoires, mêlés à ce que j’appelle des « légendes urbaines » sur l’éducation de votre petit bout. L’une d’elles assène à tous les jeunes parents : « tu le portes trop ! C’est une trèèèès mauvaise habitude, tu l’habitues mal« . Gardez en tête que VOUS seul·es connaissez les besoins de votre bébé. Et surtout, encore une fois, qu’aucun adulte de 23 ans ne demande encore à sa maman de le porter… Un bébé beaucoup porté ne fait pas un enfant qui voudra forcément les bras.

À lire aussi : Les bébés peuvent-ils vraiment « s’habituer aux bras » comme on l’entend souvent ?

Les tours en poussette (ou en voiture, pour les plus motivés)

Votre bébé a besoin d’être rassuré, porté, lové contre vous, et parfois, cela ne suffit pas. Si vous êtes un·e (ancienne) fêtard·e, peut-être avez-vous déjà croisé, en rentrant de soirée, un jeune parent au visage défait promenant son bébé en poussette à 5 heures du matin. Car c’est bien là l’une des techniques les plus éprouvées par les parents : la promenade en poussette. Encore une fois, après avoir habité 9 mois dans le ventre d’un humain en mouvement, un nouveau-né appréciera ressentir les effets d’un déplacement qui lui rappellera l’époque rassurante lorsqu’il vivait dans le ventre de sa maman.

Pour les plus courageux·ses, il y aura l’option voiture. Mais ce n’est pas dit que votre bébé ne se réveille une fois le moteur arrêté…

Les coachs en sommeil

Finalement, si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vous pouvez toujours faire appel à un coach en sommeil. En échange de plusieurs gros billets (coucou le marketing de la parentalité), cette personne viendra chez vous et tentera de comprendre votre quotidien avec bébé, sa personnalité, son tempérament, et vous donnera plusieurs conseils pour tenter d’améliorer son sommeil.

On y croit, ou pas. Pour ma part, je n’ai jamais testé, mais j’ai piqué quelques idées à des amis qui avaient fait appel à un coach en sommeil. C’est comme ça que j’ai découvert l’importance du rituel, et que j’en ai mis un en place pour rassurer ma fille. Et devinez ? Ça a marché.

Et si vous vous posez aussi des questions sur le (non) désir d’enfant, la grossesse, le post-partum, l’éducation d’un enfant, je ne peux que vous recommander de regarder les replays de L’Apéro des Daronnes, l’émission Twitch mensuelle de Madmoizelle qui dézingue les tabous autour de la parentalité.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Important : si après tout ça, votre enfant ne dort toujours pas, pleure et que vous êtes épuisé·es, pas de panique, vous pouvez trouver de l’aide auprès de vos proches, familles, voire baby-sitter de nuit. Mais si vous sentez que vous atteignez votre limite, laissez bébé dans son lit en sécurité, sortez de sa chambre, et allez dans une autre pièce vous calmer / détendre le temps de reprendre vos esprits.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.