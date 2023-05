9 veilleuses pour enfant, pour ne plus avoir peur du noir

Pour allumer faiblement une pièce, pour rassurer ou pour décorer, les veilleuses sont très plébiscitées par les parents. Voici une sélection de nos préférées !

Tous les enfants n’ont pas peur du noir. Mais en dehors de cette angoisse tout de même assez fréquente, une veilleuse peut rassurer, et permettre aussi au parent de vérifier que l’enfant dort bien à poings fermés, le tout sans marcher sur un Lego oublié au sol parce qu’il ne voit rien dans l’obscurité.

La veilleuse, en plus d’apporter un éclairage doux, est aussi un objet décoratif, qui a souvent sa place dans la chambre des plus petits. Mais si vous voulez aussi en avoir une dans votre chambre d’adulte, vous le pouvez hein, personne ne va vous juger.

On vous a sélectionné quelques veilleuses disponibles sur le marché, en forme d’animaux, de livres, qui se branchent ou qui utilisent des piles, pour vous aider à faire votre choix. Bien entendu, les veilleuses en seconde main, ça se trouve parfaitement aussi !

La veilleuse GroEgg de Tommee Tippee

L’avantage de cette veilleuse, c’est qu’elle sert aussi de thermomètre, pour connaître la température dans la chambre de l’enfant. Sa couleur change en fonction de la chaleur de la pièce, et, avantage non négligeable, elle se branche sur une prise via un port USB. Pas besoin de piles !

La veilleuse Shakies Baleine de Pabobo

Une petite peluche en forme de baleine toute douce, qui peut aussi servir de doudou. Pour l’utiliser, c’est très simple : il suffit de la secouer ! Elle peut rester allumer 5 secondes ou 5 minutes, bien pratique pour aider l’héritier à s’endormir sereinement. Tout petite, elle s’emporte partout, et facilement déhoussable, la peluche passe en machine.

La veilleuse Pingouin nomade de Tommee Tippee

Une première lampe de chevet, et qui est nomade. En effet, soit vous laissez le petit œuf au creux du pingouin, soit vous pouvez l’enlever et le déposer où vous le voulez. Pas besoin de pile puisqu’elle se recharge avec un port USB, et le petit œuf peut tenir 10h loin de sa base. De quoi bien faire le job pour la nuit entière.

La veilleuse otarie 2 en 1 d’Infantino

Une veilleuse ? Un doudou ? Les deux messieurs-dames, les deux ! Il suffit de clipper ou declipper la petite boule lumineuse à l’intérieur de l’otarie et de l’accrocher où bon vous semble, sur le berceau par exemple ou en boucle d’oreille (non en vrai ce n’est pas conseillé). En plus de la lumière, il y a aussi la possibilité de diffuser des bruits blancs ou des berceuses, pour un endormissement tout calme.

La veilleuse livre de Lilliputiens

On n’arrête pas le progrès ! Après les veilleuses doudous, découvrez les veilleuses doudous qui font aussi petits livres ! Et oui, avec Stella le Faon (c’est son petit nom), votre bébé peut être rassuré dans le noir, bouquiner un peu, et agripper la petite peluche toute douce. Le petit livre doudou existe aussi en format dragon, vache ou rhinocéros, chacun son style !

La veilleuse Tranquil Turtle de Cloud B

Cette tortue est un best-seller chez les plus petits. Toute douce, elle diffuse également deux bruits différents, celui des vagues ou une petite mélodie relaxante. Mais ce n’est pas tout ! Elle affiche également au plafond le mouvement des vagues bleutées, et c’est carrément hypnotisant.

La veilleuse reine de Premaman

Tout en silicone, cette petite veilleuse possède trois niveaux d’intensité de la lumière, et s’active au toucher. Non négligeable quand il est 3h du mat, que l’enfant pleure et qu’on n’arrive pas à trouver le bouton pour l’allumer ! Toute douce, elle se décline en plusieurs modèles, mais nous, on a eu un petit coup de cœur pour la reine, bien évidemment.

Veilleuse reine en silicone – Orchestra – 18,74 €

La veilleuse béluga de Pabobo

Attention, voici la plus chou des veilleuses, le béluga ! Sa matière est si chouette, toute en bouclettes douces et soyeuses, qu’elle se transforme très facilement en doudou, tout en éclairant faiblement la chambre de l’héritier.

En plus de sa lumière — vous pouvez choisir entre plusieurs couleurs, le rose, le blanc, ou le multicolore, elle peut aussi diffuser sept bruits blancs différents, et deux jolies berceuses. Un chouette cadeau de naissance !

La peluche d’aide au sommeil lumineuse et sonore Deluxe

Disponible en version panda ou chouette, cette veilleuse sert aussi de doudou tout doux qui tiendra compagnie à l’héritier pendant la nuit. Grâce à un scratch, elle s’accroche aux barreaux du lit ou du berceau, et elle diffuse une lumière douce. Mais ce n’est pas tout ! Elle possède aussi 6 sons apaisants, et elle est aussi dotée du CrySensor intelligent, ce système pratique qui déclenche une petite musique douce en fonction des pleurs du bébé et qui s’éteint tout seul quand il n’y a plus de bruit. Rechargeable par USB et lavable en machine, elle est parfaite pour aider les plus petits pendant la nuit.

La peluche d’aide au sommeil – Tommee Tippee – 49,99 €

Bonne nuit les petits !

