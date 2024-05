La recette ultra-facile des bonbons maison

Vous avez envie de bonbons, mais vous souhaitez les faire vous-mêmes ? Pas de panique, on a une recette très facile à vous proposer.

Les bonbons, c’est la vie, mais la composition de ceux vendus dans le commerce peut un peu refroidir. Qu’ils soient pour vous ou pour vos mômes, on vous a trouvé une super recette de bonbons maison, issus du blog Le Pays des gourmandises.

La recette (les doigts dans le nez) des bonbons maison

Ici, vous pouvez réaliser des bonbons de la forme que vous voulez. Dans le commerce, il existe des moules en silicone exprès pour cela, en forme d’ourson, de crocodile, de teub ou de schneck. Bref, il y en a pour tous les goûts (même les plus douteux).

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

4 feuilles de gélatine (mais de l’agar-agar convient très bien aussi)

Une cuillère à soupe de jus de citron

20 ml d’eau

40 ml de sirop de fraise, de menthe, de pêche, ce que vous aimez, ou même du jus de fruits !

Commencez par réhydrater les feuilles de gélatine dans un bol d’eau, pendant 10 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, faites chauffer le jus de citron, l’eau et le sirop, jusqu’à ébullition. Quand ça bouillonne, égouttez bien les feuilles de gélatine et ajoutez-les à la préparation. Fouettez bien le tout pour que ça se mélange parfaitement et remplissez les moules en silicone avec votre préparation.

Hop, au frigo pendant trois heures, on démoule et on mange tout !

