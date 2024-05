La recette (ultra simple) des biscuits croustillants aux flocons d’avoine

Si vous avez envie d’un goûter très simple et super bon à réaliser, on a ce qu’il vous faut avec cette recette des biscuits aux flocons d’avoine.

C’est l’heure du goûter, et on a faim. C’est pour cela qu’on a décidé vous partager notre recette qui fonctionne à tous les coups (et qui se customise avec tout ce que vous aimez).

La recette des biscuits croustillants aux flocons d’avoine

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

70 g de flocons d’avoine

15 g de farine (celle que vous voulez, blé, sarrasin, riz)

45 g de poudre d’amande (ou de noisette)

40 g de sucre

1/2 cuillère à café de levure chimique

50 g de purée de cacahouète (ou d’amande)

20 g d’huile neutre

35 g d’eau (ou de lait si vous préférez, végétal ou non)

1 poignée de cacahouètes, d’amande ou de noisettes concassées

1 poignée de pépites de chocolat ou des raisins secs (optionnel)

Commencez par faire préchauffer votre four à 180 °C. Ensuite, dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs, et rajoutez tous les aliments humides comme la purée, l’huile et l’eau. Malaxez jusqu’à ce que ça fasse une bonne masse. Formez environ 10 boules que vous poserez ensuite sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Aplatissez un peu chaque boule, et hop, au four pendant 10 à 15 minutes.

Une fois les biscuits prêts, laissez refroidir avant de les déguster. Vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique pendant 5 à 7 jours (si vous n’avez pas tout mangé avant).

