La recette sans pétrissage et sans robot de la brioche aux pépites de choco

Vous avez envie de faire de la brioche, mais vous n’avez pas de robot qui pétrit ? On a ce qu’il vous faut.

La brioche est une des meilleures inventions humaines, avec la péridurale. Mais bon, ce n’est pas trop le même sujet. Pour revenir au goûter, si vous avez envie de vous la péter un peu en disant « oui oui, c’est moi qui l’ai fait » en parlant d’une succulente brioche aux pépites de chocolat, j’ai ce qu’il vous faut !

La recette de la brioche aux pépites de choco, sans robot

Pour réaliser cette délicieuse recette, vous aurez besoin de :

400 g de farine

2 sachets de levure

4 cuillères à soupe de sucre

Quelques graines de gousse de vanille (ou de l’extrait liquide, ça marche aussi)

300 ml de lait tiède

50 g de beurre fondu (c’est meilleur avec du demi-sel-

1 œuf entier

environ 100 g de pépite de chocolat

En premier, faites préchauffer votre four à 80 °C. Ensuite, dans un saladier, mélanger la farine, la levure, le sucre et la vanille. Faites un petit puits, et ajoutez l’œuf et le beurre fondu. Petit à petit, ajoutez le lait tiède, en remuant doucement, pas comme une brute, à l’aide d’une cuillère en bois. Enfin, quand la pâte est homogène, ajoutez les pépites de chocolat et hop, vous pouvez verser la pâte (sans paniquer si elle est collante, c’est normal), dans un moule beurré. Ça part au four pendant 20 minutes à 80 °C, puis 30 minutes à 200 °C.

Et voilà, c’est prêt !

