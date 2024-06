La recette du gâteau aux pommes et à la noix de coco tout léger

Vous avez envie d’un petit gâteau qui ne vous pèse pas sur le ventre ? C’est le moment de tester le gâteau aux pommes et à la noix de coco.

Les gâteaux, c’est chouette, mais les gâteaux qui collent au fond du ventre, ça l’est moins. Le compromis ? Une recette légère et sans (ou peu) de matières grasses, au goût parfait.

La recette du gâteau aux pommes et à la noix de coco

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

125 g de farine

100 g de sucre

50 g de noix de coco râpée

3 œufs

2 pommes

150 g de fromage blanc (avec ou sans matière grasse, au choix)

1 sachet de levure chimique

Commencez par faire préchauffer votre four à 210 °C. Épluchez vos pommes et coupez-les en petits dés. Dans un saladier, mélangez la farine et le fromage blanc, puis ajoutez les œufs un par an. Enfin, rajoutez la levure.

Quand tout est bien mélangé, ajoutez les pommes coupées et la noix de coco râpée. Mettez le tout dans un moule beurré et hop, au four pendant 30 minutes !

