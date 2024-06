La recette facile et rapide de Kango maison

Vous avez envie de boulotter ces délicieux biscuits au chocolat, mais sans les cochonneries industrielles qu’ils contiennent ? Pas de problème, on a la recette.

Les Kango, ce sont ces petits gâteaux croquants fourrés au chocolat qui se dévorent très très très vite. Malheureusement, ceux du commerce sont bourrés d’additifs bien nuls, et ça peut vite freiner l’envie de les boulotter devant la télé. Mais pas de panique, on a trouvé une recette équivalente, et qui se conserve jusqu’à 10 jours dans une boîte hermétique !

La recette des Kango maison

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

60 g de sucre roux

125 g de beurre (salé, y a quoi)

1 œuf

250 g de farine

1 tablette de chocolat (noir ou au lait, selon vos goûts)

Dans un saladier, mélangez le beurre mou et le sucre jusqu’à ce que ça devienne crémeux. Ensuite, ajoutez l’œuf, et touillez-moi tout ça avec l’énergie de celle qui veut des biscuits pour le goûter. Doucement, incorporez la farine et pétrissez bien la pâte. Mettez-la au frais 30 minutes.

Ensuite, étalez-moi tout ça sur un plan de travail fariné, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Préchauffez votre four à 190 °C, et pendant ce temps, découpez des rectangles dans votre pâte (qui doit faire environ 5 mm d’épaisseur). Essayez de faire des rectangles de 7×6 cm, mais si c’est 8×5 cm, personne ne va vous juger. En centre de ces rectangles, déposez deux carrés de chocolat, et refermez la pâte sur le dessus.

Enfin, déposez vos biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, soudure vers le bas, et hop, au four pendant 12 minutes. Laissez refroidir tout le bazar avant de les avaler, sinon vous allez vous cramer la bouche, et ça ne sera pas le meilleur moment de votre journée.

À lire aussi : La recette facile (et rapide) du flan au chocolat

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.