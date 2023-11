La recette (facile) de la tarte aux poires et aux amandes

Y a-t-il une recette plus automnale que la tarte aux poires et à la poudre d’amandes ? Je ne crois pas, non.

Nouvelle semaine, nouvelle recette, et cette fois-ci je vous propose la délicieuse recette de la tarte aux poires, avec de la poudre d’amandes. Délicieuse, servie chaude ou froide, avec ou sans boule de glace à la vanille, elle risque de faire un carton plein auprès de toute la famille.

À lire aussi : La recette (trop simple) des muffins citron-amandes effilées

La recette de la tarte automnale aux poires et aux amandes

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

5 poires

1 pâte sablée (maison ou industrielle, chacun son choix)

120 g de poudre d’amande

20 cl de crème liquide

60 g de sucre en poudre

2 œufs

Préchauffez votre four à 180 °C. Lavez, épluchez et découpez vos poires en tranches. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre, puis ajoutez la crème et les amandes en poudre. Déroulez la pâte sur un moule à tarte, disposez les quartiers de poires en cercle, ajoutez le mélange par-dessus et hop, au four pendant 30 à 40 minutes.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.