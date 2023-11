La recette (trop simple) des muffins citron-amandes effilées

Et si on s’en mettait plein la panse pour le goûter ? C’est parti pour la recette hyper simple des muffins au citron et aux amandes effilées.

J’adore faire des gâteaux. J’en fais pour moi, pour ma mif, en solo ou avec les enfants, c’est vraiment un truc qui me détend. Cette semaine, je suis allée piocher du côté de Mon Premier Larousse de la Pâtisserie, une petite pépite parfaite pour initier à la cuisine ceux qui vident le frigo plus vite que leur ombre, j’ai nommé les enfants. Quitte à tout manger, autant qu’ils bossent un peu hein, on n’est pas à l’hôtel ici.

À lire aussi : La recette du fondant au chocolat plus que fondant

La recette facile des muffins citron-amandes

Source : Getty Images

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

150 g de farine

1 cuillère à café de levure

75 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

1 œuf

10 cl de lait

25 g de beurre demi-sel

1 citron non traité

15 g d’amandes effilées

Commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sucre en poudre et le sucre vanillé. Dans un autre saladier, mélangez l’œuf, le lait et le beurre fondu. Fouettez-moi tout ça, puis versez la préparation liquide dans la préparation sèche. Prélevez un peu de zeste de citron, puis coupez-le en deux et prélevez son jus que vous ajouterez à la préparation. Incorporez le zeste dans la pâte et remplissez des moules à muffins aux trois quarts. Rajoutez délicatement des amandes effilées sur le dessus et hop, au four pendant 25 minutes.