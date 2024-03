Pâques : un délicieux menu végé pour laisser les bébés brebis tranquilles

Les repas traditionnels sont toujours un moment redouté quand on ne mange pas de viande. Si c’est votre cas, et que vous êtes aux fourneaux cette année, voici un menu de Pâques végétarien et sans prise de tête. Bon appêtit !

Végétarien•ne ou simplement blasé•e des agneaux qui mijotent des heures ? Voici un menu simple et petit budget pour une Pâques placée sous le signe des légumes printaniers (et du chocolat bien sûr !). Suivez le guide.

En entrée : Terrine de chèvre aux betteraves rouges

On commence avec ces petites terrines colorées, fraiches et ultra-faciles à réaliser.

Les ingrédients pour six personnes

sel et poivre

3 betteraves rouges cuites

250 grammes de chèvre mi-frais

150 grammes de salade mesclun

3 cuillères à soupe d’huile de noix

La recette

Détaillez les betteraves en tranches fines et les étaler sur du papier absorbant. Chemisez un moule à cake de film alimentaire et alternez entre une couche de betteraves et une couche de tranches de fromage. Salez, poivrez entre chaque couche et arrosez d’huile jusqu’à épuisement des betteraves. Rabattez le film, disposez un poids sur la terrine pour qu’elle reste bien fermée et laissez reposer au frais 12h. Au moment de servir, coupez la terrine en tranches et servez avec la salade assaisonnée.

En plat : Tagliatelles mascarpone et petits pois

Les ingrédients pour six personnes

sel et poivre

De l’huile d’olive

1 oignon et demi

190 grammes de mascarpone

450 grammes de tagliatelles

1 gousse d’ail et demi

60 grammes de parmesan

La recette des tagliatelles à la mascarpone et aux petits pois

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire 5 minutes les petits pois puis ajouter les pâtes. Laisser cuire 10 minutes supplémentaires.

Émincer l’oignon et presser l’ail puis les faire dorer avec un peu d’huile dans une poêle. Ajouter le mascarpone et laisser fondre à feu doux. Égoutter les pâtes et les petits pois, récupérez 2-3 cuillères à soupe d’eau de cuisson pour délayer la sauce. Mélanger le tout et servez avec quelques copeaux de parmesan sur le dessus.

En dessert : Nid de Pâques

Qui dit Pâques dit effusion de chocolat et œufs multicolores. Tout ce que le Nid de Pâques met justement à l’honneur !

Les ingrédients pour six personnes

3 cuillères à soupe de farine

150 grammes de beurre

150 grammes de sucre en poudre

225 grammes de chocolat noir à pâtisser

1,5 cuillère à soupe de café fort

6 oeufs

Des petits œufs de Pâques en chocolat ou en dragées pour la déco

La recette du nid de Pâques

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6), et beurrer un moule en forme de couronne. Dans un saladier, mélanger les jaunes d’oeufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange devienne jaune clair.

Pendant ce temps, faire fondre le chocolat au bain-marie avec le café. Une fois que le chocolat est mou, ajouter le beurre en petits morceaux, laisser fondre, puis mélanger pour obtenir une pâte bien lisse.

Ajouter ce mélange chocolaté à celui à base de jaunes d’œufs, puis incorporer la farine tamisée. Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation.

Verser la pâte dans le moule, et enfourner pour 25 à 30 min en surveillant la cuisson, quitte à couvrir le gâteau de papier d’aluminium si le dessus dore un peu trop.

Démouler sur un plateau, et laisser le gâteau refroidir avant d’en garnir le centre d’oeufs colorés.

