Révélée par le groupe niçois d’électro pop Hyphen Hyphen dès 2011, Samantha Cotta chante aussi en solo sous le nom de SANTA. Pour le Nouvel An, elle a interprété, suspendue avec son piano à 40 mètres au-dessus de Bruxelles sa chanson d’amour lesbien « Popcorn Salé », et c’est somptueux.

Attention les yeux si vous avez le vertige. Cette balade piano-voix de SANTA chantée depuis les airs de Bruxelles s’avère hypnotique, en plus d’être un délice pour les oreilles. En guise de cadeau de fin d’année 2023 et pour bien démarrer 2024, la chanteuse vient d’offrir gratuitement sur YouTube le 1er janvier la captation vidéo de son interprétation de « Popcorn Salé » à 40 mètres du sol, suspendue avec son piano à une grue.

Quand SANTA chante son « Popcorn Salé » à 40 m au-dessus de Bruxelles

SANTA précise ainsi en description de son « Popcorn salé (Version là-haut) » :

« J’ai fait un concert à plus de 40 mètres de haut ! Il y a quelques mois à Bruxelles, je réalisais un rêve. Voici « Popcorn Salé » version là-haut. Ce fût un moment suspendu et peut-être qu’en chantant un peu plus près du ciel ma voix y résonnera. »

Qui est SANTA, la chanteuse lesbienne issue du groupe Hyphen Hypen

Si vous êtes passé à côté du phénomène, SANTA, voici un petit récap à lire avec ou sans popcorn salé. Née en 1993, Samantha Cotta de son vrai nom (fille de Diana Eckert, chanteuse du groupe de rock Daisy Duck) s’est fait connaître comme la voix du groupe Hyphen Hyphen (également composé de Line à la basse et aux percussion, ainsi qu’Adam à la guitare et au synthé) à partir de 2011. Basée à Nice, la formation se fait vite remarquer grâce à ses sonorités électro pop qui portent des textes parfois sombres et pour les traits d’union (qui se dit hyphen en anglais) qui barrent les joues de ses membres façon tribu musicale.

Leur premier album Times sorti en 2015 leur vaut une Victoire de la musique en 2016, avant que ne sorte leur second effort, HH, en 2018. En parallèle d’Hyphen Hyphen, Samantha Cotta commence à sortir sous le nom d’artiste de SANTA quelques sons en solo, encouragée par le reste du groupe, comme « Qui a le droit » et « Paris en août », réunis sur son EP 999 paru en novembre 2022. Ce dernier s’ouvre justement sur « Popcarn Salé » dont le clip sorti plus tôt en mars lui a permis de devenir, lentement mais sûrement, un tube inattendu.

En effet, SANTA ne voulait pas sortir cette chanson d’amour lesbien qu’elle trouvait trop impudique pour la partager au grand public. Elle résonne comme une invitation adressée à son amoureuse à regarder en savourant du popcorn salé le monde actuel s’écrouler, tout en sachant qu’un nouveau, plus beau, adviendrait. Hormis l’extravagance de quelques feux d’artifice qui clôturent le morceau, la sobriété de ce piano-voix valorise la voix au charme rétro de SANTA. Et c’est peut-être ce qui donne à cette chanson ce goût de revenez-y, à écouter encore et encore, comme on enchaînerait des poignées de popcorn. D’ailleurs, si vous êtes déjà en manque, voici une autre version live magnifique, au pied d’un phare niçois cette fois.

Pour voir SANTA en concert, elle se produira au Cirque Royal de Bruxelles le 10 octobre 2024, à la Salle Pleyel de Paris le 13 décembre 2024, et en festivals tout l’été.

