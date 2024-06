Pourquoi les femmes votent-elle pour le Rassemblement national ?

Alors que le Rassemblement national a été largement pointé du doigt ces dernières semaines pour son anti-féminisme féroce, on s’est demandé pourquoi les femmes votaient de plus en plus RN.

« Demain, je serai le Premier ministre, qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et ses libertés ». Alalala, quelles belles promesses de la part de Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national a tenu a s’adresser aux femmes dans une vidéo posté sur X, le 17 juin dernier. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, de plus en plus de femmes votent pour le RN… même si ça peut paraître contradictoire. À l’aube des élections législatives, qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet prochain, les droits des femmes sont devenus omniprésents dans cette campagne express

Le RN séduit de plus en plus les femmes

Le 9 juin dernier, le Président de la République a décidé de dissoudre l’Assemblée Nationale, alors que le Rassemblement National, parti d’extrême-droite, est sorti grand vainqueur des élections européennes. Malgré un taux d’abstention de 48,51%, plus de 7 millions de Français ont voté pour le parti de Jordan Bardella. Parmi tous ces gens, des femmes. Pourtant, pendant de nombreuses années, les femmes était plus réticentes à l’idée de donner leur vote aux partis d’extrême-droite puisqu’elles ont toujours été plus susceptibles de recevoir de l’aide sociale, c’est pourquoi leurs votes se portaient souvent à gauche.

Mais ce que l’on peut constater, c’est que depuis 2012, date à laquelle l’alignement des comportements électoraux féminin et masculin est étudié, le RN a su se faire une place dans le coeur politique des françaises. Entre les scrutins européens de 2019 et 2024, le parti porté par Jordan Bardella et Marine Le Pen, a gagné 10 points dans l’électorat féminin (selon un sondage IPSOS). Un autre sondage (IFOP) indique même que les françaises ont voté à 32% pour le RN, devant les hommes (31% de votes).

Les idées n’ont pourtant pas changé

Les idées de ce parti sont pourtant restées, plus ou moins les mêmes : racistes, xénophobes, misogynes… et j’en passe, mais ce qui a changé, c’est quand Marine Le Pen est arrivé à la tête du Front National, à l’époque, en 2011. Au cours de ces différentes campagnes, elle n’a cessé de se présenter comme étant une femme libre, une mère divorcée et SURTOUT qui aime les animaux. Elle mettait en avant son côté femme lambda : un profil qui correspond à celui de centaine de milliers de femmes en France.

Autre chose qui marche bien chez les électrices du RN, c’est « l’effet Bardella » et soit disant sa tête de gendre idéal. À la tête du parti depuis 2021, il a su séduire les plus jeunes mais évidemment les femmes. Bon, cela peut paraître superficiel, mais aujourd’hui beaucoup de français votent uniquement pour une personne ou un personnage politique, plutôt que pour un programme et des idées. L’apparence, le storytelling autour du personnage, a toujours eu une place importante dans les campagnes électorales et par répercussion dans le choix de vote des français

Tout le monde le sait, le cheval de bataille de l’extrême-droite c’est la sécurité (et l’immigration bien sûr)

Un point qui intéresse particulièrement les femmes. Anne-Cécile Mailfert, la présidente de la Fondation des femmes, a rencontré Anne, une électrice du RN, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Au micro de France Inter, elle déclarait : « Selon elle (Anne), c’est le mirage de protection offert par les extrêmes droites qui amène les femmes à être conservatrices. En échange, elles se conforment à des rôles traditionnels, secondaires et aliénants, mais préfèrent les violences qui leur sont familières au risque de celles qui sont étrangères. »

Et oui, même si Jordan Bardella a assuré le 17 juin que les droits des femmes seraient défendus si le RN obtenait la majorité parlementaire, c’est en réalité un féminisme de façade. Bien qu’il ait évoqué les violences, le droit de disposer de son corps et l’insécurité, le chef du parti a oublié de dire 2-3 trucs qui viennent contredire toutes ces promesses.

Toutes ces fois où le RN a voté en défaveur des femmes

Cette adhésion des femmes est préoccupante, d’autant plus quand sait à quel point le RN peut être destructeur pour les droits des femmes (et ceux des minorités). En mai dernier, Grève féministe alertait d’ailleurs sur le pouvoir de nuisance du RN. Le collectif dénonçait dans une tribune publiée sur Libération « l’instrumentalisation du droit des femmes par le Rassemblement national à des fins électorales », rappelant « qu’au Parlement européen, le parti d’extrême droite s’abstient ou vote contre systématiquement à chaque avancée féministe ». La preuve avec cette liste (non-exhaustive) de mesures auxquelles se sont opposés les député et eurodéputés RN.

En 2018, la plupart des députés RN étaient absents lors du vote sur une loi contre les violences sexuelles et sexistes, en 2022, 35 députés RN ont voté contre un projet de loi visant à accroître l’accès des femmes aux postes à responsabilité dans la fonction publique. Plus récemment, pour l’entrée de l’IVG dans la Constitution, le RN était le groupe s’étant le plus opposé au texte avec 12 votes contre, 14 abstention et 16 députés qui n’ont pas participé.

.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.