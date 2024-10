5 raisons d’oser passer aux culottes de règles Vania en cette rentrée 2024 

Fini les protections périodiques à changer tout au long de la journée, et places aux culottes menstruelles made in Vania® ! Ultra absorbantes, confortables et réutilisables, elles sont la solution ultime pour vivre la période des règles avec légèreté.

Quelle femme n’a jamais eu peur du risque de fuite lorsque les règles font leur apparition ? Les protections jetables classiques ne maintiennent en effet au sec que durant une période très limitée, ce qui est loin d’être rassurant. Et si l’on est au travail ou en balade à l’extérieur, on n’a pas forcément un accès illimité aux toilettes pour aller les changer.

Des contraintes auxquelles l’on peut aujourd’hui dire adieu grâce aux culottes de règles Vania®. Mettre à la poubelle pour de bon serviettes hygiéniques et tampons peut faire peur, certes. Cependant, passer le cap et oser les protections réutilisables, c’est faire le choix du confort et de la sérénité tout au long de sa période de menstruation. La preuve en 5 avantages loin d’être négligeables.

Découvrir les culottes de règles Vania®

Une protection tout au long de la journée

Les culottes menstruelles Vania® n’offrent pas 1h ni 2h, mais bien 12h de protection contre les fuites. Et ce grâce notamment à une barrière pensée spécialement pour maintenir le flux. Il suffit de les enfiler le matin et l’on est prête à affronter la journée en toute tranquillité. Plus besoin de multiplier les passages aux toilettes !

Une sensation de sec optimale

Exit l’humidité ô combien désagréable. Ces culottes offrent en effet la sensation d’être bien au sec jusqu’à 12h d’affilée. Un confort que l’on doit à sa couche imperméable respirante qui ne laisse pas le sang s’accumuler. L’idéal pour s’adonner à ses activités sans avoir l’impression d’être en période de règles.

Les culottes de règles Vania® garantissent jusqu’à12h bien au sec // Crédit : Vania®

Une absorption à toute épreuve

Plus besoin de se préoccuper du flux auquel sa protection jetable est adapté et de multiplier les références. Les culottes de règles Vania® sont ultra absorbantes, jusqu’à deux fois plus que les marques concurrentes*. Elles sont ainsi pensées pour l’ensemble des flux, y compris les plus abondants. Sa couche supérieure absorbe en effet le sang en seulement quelques secondes.

Un confort sans pareille adapté à toutes les morphologies

Grâce à leur technologie FormFlexTM, les culottes menstruelles Vania® sont pensées pour l’ensemble des morphologies. Leur tissu s’adapte en effet à la forme du corps de chacune pour offrir un confort de tous les instants. Un sentiment que ne vient que renforcer leur matière en coton si agréable à porter. Elles se déclinent en plus dans trois tailles différentes, XS/S, M/L, XL/XXL — du 34/38 au 48/52 — pour qu’un maximum de femmes puisse en profiter. Les sensations de compression à cause des ballonnements ne seront ainsi plus qu’un lointain souvenir. C’est simple, on a l’impression de porter nos sous-vêtements quotidiens.

Un choix écoresponsable

Opter pour les culottes de règles Vania®, c’est également s’engager en faveur d’un monde plus durable. Réutilisables durant 4 ans, soit 60 lavages environ, elles sont une alternative bien plus écologique aux protections jetables que l’on met à la poubelle après quelques heures d’utilisation seulement. Ce sont ainsi en moyenne 85 % de plastique en moins qui sont rejetés dans l’environnement*.

La couche supérieure de ces sous-vêtements est en plus formulée à partir de coton 100 % biologique. Un engagement qui leur permet d’être certifiés standard 100 OEKO-TEX. Avec les culottes menstruelles Vania®, la période de vos règles sera placée sous le signe du confort et de la sérénité.

Profiter des culottes menstruelles Vania®

*Vs. marques (concurrentes/principales) vendues en grande surface en France en novembre 2023, testées selon la norme FEMTECHMAS-6513-1:2022