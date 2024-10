Non les filles, ce n’est pas normal d’avoir mal quand on a ses règles !

Souffrir pendant ses règles n’est pas une fatalité, il existe des solutions pour atténuer les douleurs. Mais comment différencier une gêne passagère d’une véritable alerte ? Et quelles solutions naturelles et efficaces existent pour soulager les douleurs ?

Ah, les règles. Ce moment tant attendu du mois où on se sent à peu près aussi bien qu’un premier jour de gastro aigüe ou qu’un lendemain de cuite au Long Island. Mais pas question de se plaindre : on serre les dents et on attaque sa journée comme si de rien n’était ! On nous a tellement rabâché que souffrir pendant ses règles, c’est « normal », qu’on est nombreuses a avoir fini par l’accepter, voire à complètement ignorer la douleur. Mais aujourd’hui, je le crie haut et fort : ce n’est PAS normal ! Si vous souffrez le martyr à chaque cycle, il est grand temps de changer ça.

Accepter de vivre avec la souffrance

Déjà, depuis quand une douleur ou un inconfort ne sont pas le signe évident que… quelque chose cloche, tout simplement ? Malgré tout, dès l’adolescence, on nous persuade que c’est normal de rester clouée au lit pendant trois jours. Ça commence avec des petites remarques du genre : « C’est rien ! Prends un Spasfon, ça passera. » Je me rappelle d’un prof d’EPS au lycée qui m’avait forcée à faire 2 h d’endurance alors que j’étais littéralement pliée en deux, sous prétexte que « C’est du cinéma tout ça ! ». Résultat ? On finit par accepter l’idée que ces douleurs, vécues en silence, sont une fatalité. Spoiler : ce n’est pas une fatalité, c’est un problème ! La douleur n’est jamais anodine et peut même indiquer des conditions médicales sérieuses comme l’endométriose.

Vous en avez assez des douleurs menstruelles ? Des solutions naturelles existent pour soulager et apaiser en cas d’inconfort menstruel. C’est le cas du produit de santé naturelle ENDOMELIA de la marque ISN. Grâce à ses ingrédients naturels tels que le PEA, Gattilier, Alchémille, Safran et Rhodiole ces gélules apaisent efficacement les douleurs, réduisent l’inconfort prémenstruel et favorisent un bien-être durable avant et pendant le cycle. Testé et approuvé par des centaines de femmes, ENDOMELIA a prouvé son efficacité dès le premier cycle, avec une nette amélioration des symptômes pour 85% des utilisatrices. Elles ont constaté une diminution significative de l’inconfort sur l’ensemble de leurs symptômes : maux de tête, fatigue, sautes d’humeur, irritabilité, douleurs.

L’endométriose, c’est quoi ?

Pour vous éviter plusieurs heures de recherches Google et de décryptage de jargon scientifique, j’ai dressé un rapide portrait (à peine à charge) de cette (pourriture de) maladie gynécologique qui touche tout de même 10 à 15 % des femmes en âge de procréer. Déjà, comme beaucoup de maladies chroniques, elle est très sournoise. Elle peut ainsi se déclarer dès la puberté ou décider de se manifester plus tard dans la vie. Concrètement, elle se caractérise par la prolifération de tissus semblables à l’endomètre (la muqueuse qui tapisse l’utérus) en dehors de la cavité utérine. Ces tissus – qui, pour rappel, n’y ont jamais été invités – peuvent ainsi se retrouver sur les ovaires, l’abdomen, les intestins, ou même la vessie. Tous les mois, c’est un peu comme si plusieurs de vos organes, en plus de l’utérus, avaient leurs règles en même temps, provoquant inflammation et douleurs intenses. Le kiff TO-TAL.

Pourquoi c’est important de parler de la douleur ?

Au-delà de l’endométriose, il faut savoir que c’est 20 à 40 % des femmes qui souffrent, à un moment ou un autre de leur vie, d’inconfort menstruel avec en mal-être numéro 1 : les fameuses douleurs de règles. C’est beaucoup trop ! En ignorant notre douleur, on participe à la banaliser. Non seulement, cela peut mener à un diagnostic tardif (en moyenne 7 ans pour l’endométriose) mais aussi à une prise en charge souvent insuffisante. C’est simple, à partir du moment où vos douleurs sont cycliques, intenses et résistent aux antalgiques : go consulter.

Soulager douleurs et inconforts de règles

Heureusement, les choses ont un chouilla évolué depuis l’époque où on nous mettait automatiquement sous pilule contraceptive pour soulager nos douleurs. On sait, depuis, qu’une bonne hygiène de vie peut vraiment faire la différence. Mais parfois, soyons honnêtes, arrêter les Big Mac et faire du yoga toutes les semaines, ça ne suffit pas. Si, comme moi, vous avez une passion dévorante pour les compléments alimentaires : la révélation qui suit va vous faire jubiler.

Une innovation efficace et naturelle

C’est tout beau, tout chaud ! Il existe des compléments alimentaires naturels (oui, madame !) spécialement formulés pour apaiser les douleurs pré-menstruelles et menstruelles. Je pense à ENDOMELIA, d’ISN qui a testé ses gélules vegan et sans gluten, aux ingrédients 100 % naturels, sur plus de 100 femmes pendant plusieurs mois. Le verdict est sans appel : 85% d’entre elles ont constaté une diminution significative de l’inconfort sur l’ensemble de leurs symptômes (diminution des douleurs, maux de tête, fatigue, sautes d’humeur et irritabilité…). Et les bienfaits ne s’arrêtent pas là : les effets sont croissants et se font sentir dès le premier cycle. On est d’accord, ces solutions ne remplacent pas un traitement médical dans les cas les plus sévères, mais franchement quel soulagement d’avoir enfin une option naturelle pour ne plus subir son cycle, mois après mois.

