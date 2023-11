Vous ne connaissez sans doute pas ces trois comédies inédites en streaming (et c’est normal)

L’actualité vous déprime ? Il est temps de lâcher prise et de s’évader. Le cinéma est la solution idéale pour ça. Voici trois comédies inédites en France qui vont vous mettre du baume au cœur !

L’esprit de Noël vous angoisse ? La simple idée de revenir en famille a provoqué une nouvelle poussée de psoriasis ? C’est normal, tout le monde n’est pas joyeux à l’approche du mois de décembre.

S’il n’y a pas de remède miracle à tout ça, il existe toujours un endroit où l’on peut se réfugier sans crainte : le cinéma et les comédies. Activez le mode avion, éteignez la télévision et offrez-vous plutôt un instant cocooning pour déconnecter avec une séance de cinéma à la maison.

Si vous avez déjà revu Nos jours heureux 18 fois ou que Love Actually ne parvient plus qu’à vous décrocher un simple sourire, pourquoi ne pas sélectionner des films que vous n’avez jamais vus ? Pour découvrir de nouveaux films, le secret est d’aller explorer les catalogues de streaming étrangers grâce à un VPN. Vous ne savez pas comment ça marche ? Pas de panique, on vous explique tout ! Et, par la même occasion, on vous fait découvrir les trois derniers films de votre année !

Le VPN, la clé vers le cinéma à volonté

Pour dénicher de nouvelles pépites, le secret est de passer par un VPN (ou Virtual Private Network). Longtemps réservé aux experts d’Internet, le VPN, s’est démocratisé ces dix dernières années jusqu’à devenir accessible à tous. C’est très simple, même si vous n’y connaissez rien, vous pouvez, en quelques clics, activer un VPN !

Qu’est-ce qu’un VPN ? Il s’agit d’un programme ou d’une application à installer sur son ordinateur ou smartphone. Un VPN permet de masquer votre adresse IP-que vous pouvez appréhender comme votre « carte d’identité digitale ».-

Cela signifie que vous devenez totalement anonyme, et qu’en plus, vous donnez l’impression de vous connecter depuis un autre pays que le vôtre. C’est donc très pratique pour accéder aux catalogues étrangers de vos plateformes de SVOD préférées !

Voici trois comédies inédites à découvrir à l’aide d’un VPN

Vous n’avez jamais entendu parler de ces films ? C’est normal : ils sont inédits en France, et réservés à des catalogues de streaming américains. Il ne tient qu’à vous de les découvrir, emmitouflé dans votre plus beau plaid.

Please Don’t Destroy : The Treasure of Foggy Mountain

Le pitch : Ben, John et Martin sont trois amis d’enfance qui vivent dans une petite ville de montagne, perdue au fin fond des États-Unis. Ils travaillent tous dans le même magasin, et ils cultivent leur côté « adulescent » pour tromper leur ennui. Alors, le jour où Ben découvre une carte au trésor qui semble concerner la montagne à côté de chez eux sur TikTok, les trois amis décident de partir à l’aventure, malgré la perplexité de leur entourage…

Pourquoi on aime ? Tout simplement parce qu’il faut débrancher son cerveau pour apprécier l’humour très référencé de ce film. Il y a tout ce qu’il faut pour pousser des rires bêtes : un trio complètement crétin (Martin Herlihy, John Higgins et Ben Marshall sont trois sont des membres du Saturday Night Live, émission culte de la TV US), des références directes a des memes et a la pop-culture du moment et des effets spéciaux un peu nul. Oui, c’est un peu nanar, mais c’est assumé. Est-ce que c’est pas ça finalement l’esprit de Noël qui fait du bien ?

Genie

Le pitch : Bernard Bottle est un homme occupé : il est ce qu’on appelle un « workaholic », un véritable accro au boulot. Mais cette obsession est en train de détruire sa famille : à quelques jours de Noël, sa femme lui reproche son absence. Mais quand Bernard fait la rencontre de Flora, un génie caché dans une étrange boîte, le père de famille a accès à des vœux qui pourraient bien lui permettre de reconquérir sa famille. Mais pour cela, il va devoir relever de nombreux défis… et gérer Flora !

Pourquoi on aime ? Genie fait partie de ce genre de film où vous connaissez déjà la fin dès la première minute. C’est le genre de comédie (de Noël !) confortable : les acteurs sont beaux, il y a 0 violence, une belle histoire d’amour et une génie (incarnée par une Melissa McCarthy parfaite dans le rôle) trash-mais-pas-trop. La promesse est simple et tenue : 93 minutes d’évasion dans un New-York sous la neige.

My Big Fat Greek Wedding 3 (Mariage à la grecque 3)

Le pitch : My Big Fat Greek Wedding 3 est le troisième volet de la saga Mariage à la Grecque. Il reprend l’intrigue environ un an après le deuxième film : la famille Portokalos est en deuil suite au décès du patriarche, Gus. Le couple gréco-américain formé par Toula et Ian décide de revenir en Grèce pour épauler la famille dans cette épreuve. C’est une nouvelle fois l’occasion de profiter d’un décalage de culture forcément prétexte a des quiproquo, sur fond de quête familiale émouvante. On rit, mais pas seulement !

Pourquoi on aime ? Des personnages stéréotypés à 200 % ? Check. De la danse ? Check. Des histoires d’amour sur fond de décalage culturel ? Check aussi. Mariage à la grecque 3, c’est de la comédie romantique un peu bas du front mais qui remplie parfaitement son cahier des charges : on ne s’ennuie pas, il y a du soleil et les répliques font souvent mouche. Ce troisième volet est inédit en France et il ne possède pas de date de sortie dans l’immédiat. C’est l’occasion de prendre un peu d’avance.

