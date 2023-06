Avec les beaux jours qui arrivent, l’envie de sortir, de boire des verres en terrasse et de profiter pleinement des températures estivales se fait sentir. Mais comment limiter sa consommation d’alcool et garder le contrôle ? Une astuce baptisée « half and half » serait peut-être la solution.

D’après les chiffres de Santé publique France, 23,7% de la population âgée de 18 à 75 ans dépasserait les repères de consommation d’alcool. Un chiffre, qui concerne davantage les hommes (33,5% d’entre eux) que les femmes qui sont seulement 14,9%. Si vous faites partie des personnes souhaitant modérer leur consommation, sachez qu’il est possible de le faire en buvant de manière plus consciente. La solution ? La méthode « half and half ». Mais en quoi consiste-t-elle ?

La méthode « half and half » en bref

Et si pour une fois, vous faisiez les choses à moitié ? C’est un peu l’idée qui se cache derrière la méthode « half and half ». Cette dernière consiste à réduire de moitié sa consommation d’alcool, en alternant un verre alcoolisé avec un cocktail sans alcool, un soda ou tout simplement de l’eau.

De cette manière, votre consommation est ralentie et maîtrisée puisque la boisson non alcoolisée vous permettra de retrouver un certain contrôle sur votre absorption.

Se maintenir hydraté, c’est la clé

L’alcool, ça déshydrate, surtout en été. C’est d’ailleurs pour cette raison que le lendemain d’une fête bien arrosée, vous avez soif, vous vous sentez épuisé et surtout : vous avez très mal à la tête. Voilà pourquoi l’idée d’alterner entre boisson alcoolisée et sans alcool peut être assez intéressante. Au-delà de vous permettre de maîtriser votre consommation, vous pourrez également vous réhydrater afin d’éviter malaises et gueule de bois.

Une méthode ingénieuse qui demande beaucoup de self-contrôle

Si cette technique peut être utile aux buveurs les plus modérés, elle requiert tout de même beaucoup de self-contrôle. Et pour cause : si vous faites la fête chez vous, vous devez prévoir des breuvages sans alcool pour modérer votre consommation. Si au contraire, vous êtes dans un bar, dans ce cas, il sera difficile pour certains de lutter contre la consommation sociale et de dire non. Martin Preston, fondateur de la clinique de désintoxication Delamere explique dans les colonnes du Huffpost Uk :

« En fin de compte, la tendance « half and half » repose sur l’idée d’avoir du self-contrôle, un état d’esprit de modération et de ne pas se laisser influencer par ceux qui vous entourent pour boire plus que vous ne vous sentez à l’aise »

Finalement, la réussite ou non de cette méthode, tient sur un facteur important : votre degré de dépendance à l’alcool. L’expert raconte :

« Essayer de se désintoxiquer en utilisant des tendances comme celle-ci peut être extrêmement dangereux pour ceux qui souffrent de problèmes liés à la consommation d’alcool. Au lieu de ça, ils auraient besoin d’une intervention professionnelle pour s’abstenir de consommer de l’alcool en toute sécurité ».

En conclusion, si vous sentez que vous avez du mal à gérer votre consommation d’alcool, n’hésitez pas à consulter votre médecin ou à appeler Alcool Info Service au 0 980 980 930.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.