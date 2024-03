Ne faites plus cette erreur pour conserver vos bananes

Les bananes, c’est le fruit pratique par excellence. Peu onéreux, il regorge de nutriments bénéfique pour la santé. Hélas, les bananes ne restent pas jaunes et fraîches très longtemps, surtout si vous prenez cette mauvaise habitude.

Energétique, nutritive, rassasiante, bon marché, la banane coche toutes les cases (sauf qu’elle est toujours importée de pays lointains). Et aussi, point non négligeable, elle plaît aux enfants. Sauf qu’elle perd souvent de sa fraîcheur rapidement et, alors, on a nettement moins envie de la déguster. Pourtant il est possible de conserver ses bananes pendant longtemps, jusqu’à 10 jours, si, si. Vous pouvez ralentir le processus de maturation en effectuant un simple changement, explique Thanh Truong, fruitier et cuisinier basé à Melbourne, dans une interview accordée à ABC Everyday, et rapportée sur le site Express.uk. Le spécialiste explique qu’une des causes courantes qui fait que les fruits deviennent noirs ou tachetés trop rapidement, est de les conserver dans un bol avec d’autres fruits.

Où conserver vos bananes ?

Alors que certains aliments comme les pommes sont mieux conservés au réfrigérateur, les bananes ont besoin d’un environnement plus chaud – idéalement à température ambiante – pour mûrir. Ces dernières mûrissent après avoir été cueillies, grâce à un gaz qu’elles émettent, l’éthylène. Tous les fruits et légumes en produisent, mais les bananes et les pommes particulièrement. Cette hormone accélère donc leur maturation et celle des produits à proximité. Si vous avez des bananes, des pommes et des pêches ensemble dans un bol de fruits, elles mûriront potentiellement toutes plus vite que vous ne le souhaiteriez. Conclusion : conservez-les ailleurs dans la cuisine, dans un petit panier loin des autres fruits,. Il est aussi possible de les couper en rondelles et de les congeler dans un contenant adapté. Et si malgré vos précautions elles noircissent, découvrez notre recette des banana pancakes, pour écouler vos bananes trop mûres.

