Ménage de printemps : efficaces et pas chers, voici les meilleurs produits de nettoyage selon TikTok

Selon le réseau social TikTok, ce sont LES produits de nettoyage pour avoir un intérieur rutilant. Mais sont-ils vraiment efficaces ? On les a passés en revue dans notre crash test.

Si, comme moi, vous êtes *légèrement* obsédée par le ménage, et que vous avez un compte TikTok, vous êtes déjà tombée dans la spirale du #CleanTok. Derrière ce hashtag, se cache une communauté qui a fait du rangement et du nettoyage un véritable art (et accessoirement une activité lucrative).

Outre les vidéos de « Sunday Reset » (lorsque l’on se filme en train de faire son ménage dominical) et celles donnant des astuces pour nettoyer ses joints de carrelage ou un intérieur qui sent bon, on trouve aussi sur le #CleanTok des tests de produits présentés comme miraculeux. On vous en a sélectionné cinq et on vous dit (sincèrement) ce qu’on en pense.

L’éponge Scrub Daddy

L’éponge Scrub Daddy (et sa version double face Scrub Mommy) est reconnaissable par sa couleur flashy et surtout sa forme de visage souriant. Présentée sur TikTok comme hygiénique et multifonctions, elle permet de récurer les surfaces sans les rayer. Son secret ? sa matière, qui change de texture selon la température de l’eau : de rigide sous l’eau froide, elle devient souple sous l’eau chaude.

Autre point positif de l’éponge Scrub Daddy : sa composition, qui lui permet à la fois de passer au lave-vaisselle et empêche miettes et autres aliments de se glisser dans ses alvéoles.

Notre verdict :

Presque un sans faute pour l’éponge Scrub Daddy. En plus de n’être pas chère, elle est aussi increvable et super efficace pour récurer sans abîmer. On ne regrette pas notre vieille éponge grattante. Seul petit bémol : sans composition pas vraiment naturelle.

La pâte The Pink Stuff

​​Avec son packaging rose bonbon et son odeur fruitée, la pâte à récurer de The Pink Stuff est l’autre star du #CleanTok. Elle serait capable, selon ses adeptes, de nettoyer comme nul autre produit n’importe quelle surface. Si sa texture n’est pas très pratique à étaler, elle a pour elle sa composition clean, à 99 % d’origine naturelle, puisqu’elle est composée de savon végétal, de bicarbonate de soude, de glycérine et de quartz.

@homebymefrance ✅ Lien vers le Pink Stuff dans la bio, rubrique ménage 🧹 J’ai testé le produit magique dont tout le monde parle : le Pink Stuff ! Cette pate est carrement bluffante : elle est venu à biut de taches que je oensais ne plus jamais voir partir 😱 Vous connaissiez ? Vous avez déjà testé ? Est-ce que vous viulez que je teste sur d’autres surfaces ? Dites-moi tout ! #pinkstuff #pinkstuffpaste #testproduit #amazonfinds #menage #cleantok #amazonmusthaves ♬ Something About – CRi Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Notre verdict :

On nous l’avait présentée comme révolutionnaire pour blanchir les joints de la baignoire. Disons-le clairement : c’est faux. Elle fait en revanche le job pour nettoyer plan de travail, évier, lavabos… Mais n’est pas davantage efficace qu’un produit moins marketé (et moins cher) à base de vinaigre blanc. En revanche, la pâte The Pink Stuff est géniale pour ravoir l’extérieur des poêles noircies à force d’être utilisées.

Le savon au fiel de bœuf

TikTok n’a rien inventé sur ce coup-là : réalisée à base de bise de bœuf, le savon au fiel de bœuf est une vieille astuce de grand-mère pour détacher naturellement les tâches sur les textiles. Il doit son efficacité à sa concentration en acides (qui dispersent les graisses) et en substances lipoïdiques (qui dissolvent les colorants). Résultat : le savon au fiel de bœuf

Le Savon au fiel de bœuf est un savon à base de bile de bœuf. Bon appétit. Cette substance est riche en acides (qui dispersent les graisses) et en substances lipoïdiques (qui dissolvent les colorants), des propriétés qui permettent donc de détacher naturellement les traces sur les textiles. Ce produit agit notamment sur les taches de vin, sang, herbes, fruits, graisses…

Notre verdict :

Trouvable à peu près partout à un prix imbattable, le savon au fiel de bœuf est un indispensable de la buanderie, notamment quand on a des enfants. Rien de plus efficace pour détacher les cols de bodies jaunis par les renvois de lait, les traces d’herbe aux genoux et les marques de feutres sur les pantalons ou celles de chocolat sur les tee-shirts.

La mousse Yugou

Âmes sensibles s’abstenir. Sur les vidéos d’utilisation de la mousse Yugou qui peuplent TikTok, on peut voir de gros serpents de mousse sale sortir des canalisations de lavabos ou d’éviers. Car c’est à ça que sert cette mousse, commercialisée dans les magasins Normal : nettoyer en profondeur les canalisations, là où aucune éponge ou brosse ne parvient jamais à aller.

Selon les adeptes de la mousse Yugou, il suffirait de l’utiliser régulièrement pour avoir des canalisations nickel.

Le verdict :

Je n’ai pas, à titre personnel, utilisé la mousse Yugou, pour une raison écologique : la composition du produit serait nocive pour la nature. Le fabricant recommande d’ailleurs de ne pas l’utiliser plus d’une fois par mois, afin de ne pas souiller les eaux usées.

Par ailleurs, si l’on en croit RMC Conso, son efficacité est toute relative pour nettoyer la tuyauterie. « Les vidéos de démonstration permettent de constater que le produit ne nettoie que le trop-plein en poussant la saleté et ne nettoie pas l’évier intégralement. Ce ne sont pas les crasses du siphon qui ressortent, mais seulement des saletés résiduelles qui étaient dans cette zone. On reste sur des débris qui viennent juste de se déposer et pas du calcaire, plus tenace », observe Arthur Desplat, artisan plombier et Compagnon du Tour de France.

Pour entretenir au quotidien les canalisations, le professionnel recommande plutôt d’utiliser du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, sans risque pour l’environnement et, si besoin de « faire appel à des professionnels équipés d’outils utilisant de l’eau ».

Le nettoyant multi-usages A Good Clean

Vendu chez Action à environ 2 € et composé à 98 % d’ingrédients végétaux, le All Purpose Cleaner rose, parfumé au romarin et au gingembre, est l’un des chouchous de la communauté #CleanTok. Selon ses adeptes, ce nettoyant multi-usages est capable de retirer n’importe quelle tâche et ce, sur toutes les surfaces. Il est donc possible de l’utiliser sur les textiles intérieurs, dans sa voiture, pour nettoyer son plan de travail…

@poow9187 🚗✨ ♬ virgo – Jadu Jadu Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Notre verdict :

Pour un prix pareil, le All Purpose Cleaner rose fait vraiment bien le job. Grâce à lui, j’ai réussi à rendre (presque) comme neuve une chaise tapissée que ma fille avait barbouillé de chocolat, dépoussiéré le tableau de bord de ma voiture et nettoyé de fond en comble mes placards. Son odeur est très agréable et une fois essuyé, il ne laisse aucun voile gras ou collant.

