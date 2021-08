10 produits de beauté de supermarché aussi efficaces que leurs équivalents hors de prix

Ils avaient autrefois mauvaise réputation, mais les produits de beauté de supermarché ont relevé le niveau pour faire face à l’offre monstrueuse de l’industrie cosmétique. Voici les perles cachées dans les rayons qui valent vraiment le coup !

Il est parfois difficile de dissocier les produits de beauté de supermarché de l’adolescente rebelle qui y achetait autrefois son vernis noir, son khôl et son blush rose (ahhhh les souvenirs). Mais depuis, il faut bien avouer que les rayons beauté regorgent de soins 2.0 qui font leurs preuves et peuvent facilement rivaliser avec certains produits vendus en boutiques spécialisées !

Lesquels ? En voilà 10.

Le vernis à ongles 13 mademoiselle d’Essie, la base des bases

Un vernis d’un rose élégant à la couvrance modérée qui est idéal pour réaliser une french manucure : c’est la promesse (tenue) du 13 mademoiselle d’Essie.

Vernis à ongles 13 mademoiselle, Essie, 11,99€

Le fond de teint poudre Accord Parfait de L’Oréal, pour une peau mate H24

Pour faire de petites retouches makeup quand vous en avez besoin, la poudre Accord Parfait de L’Oréal est idéale. Modulable, elle unifie le grain de peau, apporte de la couvrance là ou vous en avez besoin et est parfaite pour éviter les brillances pendant la journée. Le tout, avec une texture crémeuse exceptionnellement douce pour l’épiderme.

Fond de teint poudre Accord Parfait, L’Oréal, 14,50€

La protection solaire Ocean Sun d’Ambre Solaire, pour préserver les fonds marins

Avec son flacon issu à 100 % de plastique recyclé et une « bouteille recyclable », la protection solaire Ocean Sun d’Ambre Solaire obtient déjà un très bon point. Mais quand en plus on apprend que sa formule a été imaginée pour préserver les fonds marins, là on est conquises !

Protection Solaire 50+, Ambre Solaire de Garnier, 9,80€

L’huile démaquillante solide NÃE de Pachamamai, pour un double nettoyage de qualité

Qui a dit que l’huile démaquillante devait impérativement se trouver à l’état de liquide ? Sûrement pas nous ! Et visiblement, pas la marque Pachamamai non plus : cette dernière a conçu une huile solide, pour éviter d’utiliser des emballages trop polluants et vous permettre d’effectuer votre double nettoyage comme une cheffe. Pas mal comme idée !

Huile démaquillante solide Nüe, Pachamamai, 18,50€

Le masque illuminateur visage de Peace and Skin, pour booster son glow

Si vous kiffez le CBD, sachez que cet actif a de nombreuses propriétés sur la peau. Voilà pourquoi la marque Peace and Skin l’a intégré à la formule de son masque illuminateur pour le visage ! À laisser poser 15 minutes maximum, il vient booster l’éclat de votre peau et affiner le grain pour que vous puissiez briller de mille feux (dans le bon sens du terme).

Masque illuminateur visage, Peace and Skin, 20,90€

L’anticernes effaceur de Maybelline New York, l’outil parfait pour tout estomper

OK, l’anticernes de Maybelline n’est pas vraiment nouveau, mais c’est un basique sur lequel vous pouvez miser les yeux fermés. Avec sa pointe en mousse, il permet d’appliquer la matière uniformément et d’offrir un résultat naturel. Vous souhaitez plus de couvrance ? Qu’à cela ne tienne, sa formule est modulable. La base !

Correcteur multi-usages, Maybelline New York, 8,45€

Le soin intense au Miel de Manuka de Shea Moisture, pour hydrater les cheveux bouclés, frisés, crépus

Si vous avez les cheveux bouclés, frisés, crépus, vous connaissez forcément la marque Shea Moisture. Cette dernière a imaginé un traitement hydratant, à base de yaourt et de miel de Manuka, qui permet d’hydrater la fibre en profondeur et de la réparer en profondeur. Le tout, sans sulfates… Prometteur !

Soin intense au miel de manuka et au yaourt, Shea Moisture, 12,75€

L’huile visage apaisante au CBD d’Harmony, pour maintenir l’hydratation

Eh oui, encore du CBD ! En même temps, il fait partie des actifs cosmétiques star du moment alors forcément, l’industrie de la beauté s’en est emparée. Notre petit coup de coeur du moment ? L’huile visage apaisante de la marque Harmony, qui permet de calmer les peaux les plus réactives, en complément d’une bonne dose d’hydratation. En plus, elle prévient la déshydratation de la peau. Une pierre deux coups.

Huile visage apaisante, Serumony, 20,99€

Le mascara à cheveux de L’Oréal Paris, pour faire de petites retouches coiffure

Le mascara à cheveux de L’Oréal Paris est une invention intelligente et ingénieuse : il sert à coiffer les petites mèches qui font de la résistance et permet aussi de faire quelques petites retouches couleur là ou vous en avez besoin. Malin !

Mascara à cheveux, L’Oréal Paris, 8,39€

Le pur jus d’aloe vera bio de So’Bio, pour prendre soin de la peau, des cheveux et des coups de soleil

Avoir de l’aloé vera chez soi, c’est toujours une bonne idée. Encore faut-il qu’elle soit pure. C’est le cas du gel hypoallergénique de So’Bio. Parfait pour apaiser les coups de soleil, pour réhydrater la peau, les cheveux ou le cuir chevelu — l’aloé vera est un ingrédient qui sait tout faire ! Alors pourquoi s’en priver ?

Gel d’aloé vera, So’Bio, 7,90€

Et vous, quelles sont les pépites beauté que vous vous procurez en supermarché ?

