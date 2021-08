Tic tac tic tac : voici combien de temps attendre entre l’application de vos produits de beauté

On n’y pense pas forcément, mais chaque produit de beauté que l’on utilise a besoin d’un minimum de temps afin d’être correctement absorbé par la peau. Mais de combien exactement ? On vous donne les chiffres.

Avoir une bonne routine beauté peut vous aider à prévenir le vieillissement cutané, à obtenir une peau glowy et à éviter des phénomènes courants tels que la déshydratation. Encore faut-il savoir utiliser vos produits correctement et surtout, respecter le temps d’absorption de chaque formule !

Voici tout ce que vous devez savoir sur les cosmétiques que vous êtes amenées à utiliser au quotidien…

Pourquoi espacer l’application de chaque produit est si important ?

Comme on vous le disait plus haut, une formule a besoin d’être correctement absorbée par la peau. Pour ce faire, elle va exiger un minimum de temps. Celui-ci peut se compter en secondes ou en minutes selon la formule utilisée.

Que risque-t-on vraiment si l’on superpose trop vite les produits ? Évidemment, rien de grave, mais Kim Nichols, dermatologue dans le Connecticut, explique à Allure que les formules peuvent se mélanger :

« Certaines textures de produits de beauté peuvent se résorber ou encore pelucher si vous les appliquez immédiatement les unes après les autres. »

Autre problématique : la perte d’efficacité. Car si le cosmétique que vous utilisez n’est pas correctement absorbé par la peau, il ne pourra pas agir correctement et offrir toutes ses propriétés à celle-ci. Ce qui est dommage !

Combien de temps est-il conseillé d’attendre entre chaque cosmétique ?

Les sérums

Même si les sérums disposent d’une formule légère et facilement absorbable par la peau, il leur faut tout de même une minute pour agir au coeur des tissus cutanés.

Et ce, qu’ils soient élaborés pour purifier l’épiderme, apporter de l’éclat ou lutter contre les premières rides.

Les soins spécifiques de type rétinol

Les soins dédiés à répondre à problématique spécifique de l’épiderme disposent d’un temps d’imprégnation record. Et si le produit est de bonne qualité et qu’il dispose d’un haut taux d’actif, son absorption se fera beaucoup plus facilement par la peau car comme le raconte le dermatologue Harold Lancer à Allure : « Ils sont d’une chimie différente et se mélangeront et s’absorberont plus rapidement. »

Mais de combien de temps parle-t-on ? Eh bien vous allez être étonnée, mais une fois appliqués ils sont immédiatement absorbés par l’épiderme et vous pouvez donc directement passer à la prochaine étape de votre routine.

La crème hydratante

Selon le degré de richesse de votre crème hydratante, celle-ci aura besoin d’une minute à une minute trente pour être totalement « aspirée » par les pores. Quand le processus est totalement terminé, votre peau ne colle pas et il ne reste aucun résidu de crème à sa surface.

La crème solaire

La crème solaire est le dernier produit a être appliqué. Mais vous pouvez avoir envie de travailler votre teint juste après et d’ajouter sur votre peau un correcteur et un fond de teint ! Selon Sejal Shah, un dermatologue certifié à New York interrogé par Allure : « Lorsque la crème solaire est mélangée à d’autres produits, elle devient diluée et moins efficace ».

Son temps de pose idéal : 1 minute. Mais il est possible que certaines crèmes solaires aient besoin de 2 à 3 minutes pour totalement imprégner la peau et sécher.

On ne sait pas vous mais de notre côté, on n’attendait pas autant de temps entre chaque produit. Et si ça peut booster leur efficacité, alors pourquoi pas ?

Crédit de la photo de une : @Mathilde Langevin via Unsplash.

À lire aussi : Vous partez en vacances ? Voici 10 produits de beauté et accessoires en soldes à mettre dans votre valise