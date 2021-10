Épilation, soins… Comment s’occuper de ses sourcils ?

Tout comme les cils, les sourcils peuvent bénéficier d’un peu de soin et d’attention. Mais à vouloir bien faire, on en fait parfois un peu trop. Où est donc la juste mesure ? Trouvons-la ensemble !

Quand on parle de sourcils, on a souvent trois schémas classiques qui nous viennent en tête : celles qui n’y touchent jamais, celles qui sont accro à la pince à épiler et pour finir celles qui ne jurent que par les techniques comme la lamination pour pouvoir les fixer.

Mais dans tout ça, les soigne-t-on aussi bien qu’ils le méritent ? Voici comment faire du bien à vos sourcils, les densifier et leur redonner de la force.

Y aller en douceur sur le démaquillage

Le soir, quand on rentre, on est souvent fatiguées et la dernière chose dont on a envie, c’est que l’étape du démaquillage dure des plombes. Alors on finit par frotter fort pour que le makeup puisse partir plus vite.

Sauf que les poils ne sont pas vraiment fan des frottements agressifs... Il faut dire que plus ils sont sollicités, plus ils vont se fragiliser. Le risque ? La casse ! C’est d’ailleurs souvent comme ça que l’on se retrouve avec des trous.

Le maître mot donc : la douceur ! Et l’utilisation d’un démaquillant non agressif sans sulfates, aussi — une huile, un baume ou un lait démaquillant feront très bien l’affaire.

Les exfolier régulièrement

On ne dirait pas comme ça, mais en dessous des sourcils, il y a une peau qui a les mêmes besoin que celle du visage ! Et de la même façon qu’il est important d’exfolier votre nez ou votre menton, il est conseillé d’utiliser ce même produit sur vos sourcils.

Une notion que Jimena Garcia, brow artist de la maison Chanel a validée auprès du magazine Well And Good :

« Il est important d’exfolier les sourcils car de nombreuses peaux sèches s’y logent. Ce qui se passe, c’est que nous ne sommes alors pas en mesure de recevoir les bienfaits des crèmes ou des huiles que nous appliquons sur ces peau sèche. Lorsque vous retirez la peau morte de vos sourcils, vous ouvrez la porte à la croissance des nouveaux poils et vous évitez également les poils incarnés. »

Privilégier la pince à épiler pour enlever les petits poils

Même s’il est vrai que la cire est très efficace (et rapide) pour retirer les poils, le fait de tirer la bande peut, au bout d’un certain temps, nuire à l’élasticité de la peau. Résultat ? Les paupières commencent doucement mais sûrement à tomber.

Pour éviter ça, il y a évidemment une alternative : la bonne vieille pince à épiler ! Certes un peu triviale, elle fait très bien le taf et permet de travailler de façon plus précise pour retirer même les minuscules repousses, presque impossible à choper à la cire.

Y appliquer du sérum

Pour activer la pousse, renforcer les poils et les maintenir en bonne santé, il est important de les nourrir en y appliquant un soin dédié. Aujourd’hui, il existe sur le marché des sérums qui sont là pour répondre à tous ces besoins sans pour autant y laisser un film gras.

Au programme : augmentation de la circulation sanguine dans le follicule pileux, stimulation de la pousse grâce à des ingrédients comme l’huile de ricin, hydratation grâce au panthénol…

Les poils vont profiter de cette cure (généralement étalée sur un mois) pour pouvoir être plus beaux et résistants face aux agressions.

Les essentiels pour avoir de jolis sourcils

Soin dédié aux cils et sourcils, Typology, 13,90€

Soin revitalisant sourcils, Revitabrow, 90€

Gel cils et sourcils, The Body Shop, 14€

Pince à épiler, Anastasia Beverly Hills, 31€

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Наталья Кленова.