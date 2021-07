5 techniques pour avoir de jolis sourcils sans passer 2 heures à les maquiller

On a beau s’en occuper souvent, les sourcils font parfois de la résistance. Heureusement, il existe aujourd’hui un tas de techniques qui nous permettent de les sublimer sans avoir à passer de longues heures dans la salle de bain pour les maquiller !

Nos sourcils jouent un rôle majeur dans l’harmonisation de notre visage. Et que l’on soit du style à ne pas pouvoir s’empêcher de les épiler dès qu’un petit poil dépasse ou à aimer les voir grandir comme de jolies plantes, le maquillage fait souvent partie de notre quotidien.

Car depuis que le sourcil attire davantage l’attention, de nombreuses techniques et astuces ont vu le jour pour étoffer, colorer et remplir nos eyebrows. Certaines d’entre elles peuvent même créer une ligne à partir de très peu de poils… Une révolution !

Le brow lift pour épaissir les sourcils

Si le brow lift est tendance en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’il permet de rehausser et d’épaissir les sourcils sans traitement abrasif.

Comment ça fonctionne ? Eh bien c’est très simple : d’abord, rendez-vous chez une esthéticienne ou dans un salon qui offre ce type de prestation (la fin du confinement est pour bientôt). La praticienne va brosser vos sourcils vers le haut pour évaluer leur longueur (et couper les poils qui dépassent si besoin), ensuite elle va appliquer un premier produit à base de kératine qui va ouvrir les cuticules. Après l’avoir laissé agir 6 minutes, elle va ajouter une lotion qu’elle laisse poser une fois de plus 6 minutes : le produit va ramollir et assouplir la kératine des poils. Ensuite, elle applique un soin nourrissant pour nettoyer la zone.

Si cette technique est devenue célèbre ces derniers mois, des internautes ont réussi à obtenir les mêmes résultats en appliquant du savon neutre (avec l’aide d’un goupillon) directement sur leurs sourcils. Une option ponctuelle qui offre de très jolis résultats ! Voyez plutôt…

La coloration des sourcils

Il y a déjà un mois, on vous parlait de la nouvelle obsession beauté du moment : les sourcils colorés. Et si certaines personnes choisissent d’utiliser du maquillage pour matcher leurs poils avec le reste de leur mise en beauté, d’autres, plus téméraires prennent le parti d’utiliser une coloration semi-permanente sur cette zone clé du visage !

Bleu, vert, jaune, orange, rose, violet… À vous de choisir quelle nuance pimpera vos sourcils pendant 4 semaines.

Le microblading pour restructurer les sourcils

Tout droit venu d’Asie, le microblading est une technique très efficace pour combler les trous et restructurer les sourcils avec du maquillage semi-permanent.

Pour ce faire, la technicienne utilise des aiguilles et vient dessiner poil à poil sur tous les endroits où le sourcil en a besoin. Un rituel légèrement douloureux (semblable aux picotements d’un tatouage, en plus léger, puisque l’aiguille s’insère dans la couche supérieure de l’épiderme) qui offre des résultats plutôt bluffants !

Après la première séance, une deuxième session de retouche est à prévoir au bout de 3 à 4 semaines pour obtenir une pigmentation optimale et durable (qui s’étend jusqu’à 1 an et demi).

La lamination des sourcils

Semblable au brow lift, la lamination des sourcils est une technique qui vise à utiliser une sorte de fixateur végétal pour rehausser les poils. Le but ? Donner au regard un aspect étiré. S’ensuit, la pose d’un sérum hydratant puis celle d’une teinture naturelle pour un effet plus volumineux.

Tout droit venu d’Asie, ce rituel dure 1h30 et s’effectue en appliquant un film plastique à chaque étape pour une meilleure adhérence des produits sur les poils !

La combinaison exfoliation + nutrition des sourcils

Si vous n’êtes pas adepte des changements drastiques et que le skincare est votre meilleur allié, alors vous allez probablement préférer vous exfolier les sourcils (eh oui, c’est utile) et utiliser un sérum dédié à cette zone pour la nourrir.

Si la première technique permet de retirer toutes les cellules mortes, la pollution, la sueur ou le reste de maquillage qui se sont amassés dans les poils et les pores, l’autre stimule la pousse et nourrit le poil en profondeur ! Un combo gagnant qui fait resplendir vos sourcils, sans avoir à utiliser de maquillage.

Alors, quelle technique vous a séduite le plus ?

