On a testé ce sac de voyage à 8 € qui permet de ne pas payer de supplément bagage

Alerte bon plan. Vous partez en avion ? Si vous voulez économiser le prix d’un bagage cabine, on a trouvé le sac qu’il vous faut et il coûte moins de 10 euros.

Il y a encore pas longtemps encore, on arrivait à économiser le prix d’un bagage en ne prenant qu’une valise cabine. Mais c’est terminé, maintenant les compagnies low-cost nous font désormais payer un supplément pour une valise cabine. C’est rageant, hein ? Heureusement les internautes ont trouvé une alternative : un sac Décathlon qui permet de mettre toutes ses petites affaires et passe pour un simple sac à main qu’on glisse sous le siège de devant . Il s’agit du sac de sport en bandoulière Kipsta. Il est très bien noté par les clients 4,7/5, et en plus, il ne coûte que 8 euros !

@lison_rsso les ratones de ryanair 🐀 le sac kipsta 20L on valide #ryanair #sackipsta ♬ Funny video « Carmen Prelude » Arranging weakness(836530) – yo suzuki(akisai) Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pratique pour un week-end, mais pas pour plus

Notre collègue Soifia a utilisé ce sac pour son dernier week-end à l’étranger. Sa compagnie (Vueling) n’y a vu que du feu. « Je n’avais pas pris d’option pour avoir un sac cabine, donc j’avais le droit qu’à un sac « à main », et c’est totalement passé. » Mais elle précise que le sac ne peut contenir que des affaires pour un week-end et plutôt des vêtements légers. « Mais c’est toujours plus grand qu’un sac à main », ajoute-t-elle. Il est précisé sur le site que le sac contient jusqu’à 20 litres. Pratique, il se replie dans sa poche latérale pour le ranger plus facilement.