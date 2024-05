Réseaux sociaux : ce test simple permet de savoir s’ils vous rendent heureux ou pas

Sur Instagram, le psychiatre américain Robert J. Waldinger a partagé un test très simple pour savoir si oui ou non, les réseaux sociaux impactent de manière négative notre santé mentale.

Heureux ? Malheureux ? C’est la question qui fâche quant à l’impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Le psychiatre américain Robert J. Waldinger, également directeur de la plus longue étude jamais réalisée sur le bonheur et la santé a créé un test pour savoir si ou non, l’utilisation des réseaux sociaux a un effet néfaste sur notre santé mentale.

Un test qui dure 10 minutes

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram le 1 1 mai, le psychiatre montre que pour réaliser ce test, il suffit d’abord de passer dix minutes sur nos réseaux sociaux habituels. Il conseille ensuite de réaliser une introspection en se posant des questions telles que : « mon niveau d’énergie est-il plus élevé ou plus bas qu’avant de commencer cette activité ? », ou encore « est-ce que je me sens plus ouvert au monde ou au contraire mon regard sur moi-même ou est ce qu’au contraire s’est-il dégradé ? ».

Selon Robert J. Waldinger, nos réponses à ces questions sont formelles : « Si vous sentez que vous avez plus d’énergie, ou que vous êtes plus ouverts, c’est une activité qui vous convient et vous fait du bien ». Mais si les émotions provoquées par le fait de scroller les réseaux sociaux sont négatives, il faut alors « limiter drastiquement » cette pratique et de s’en éloigner le plus possible.

