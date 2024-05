Un mouvement anti crème solaire sévit sur les réseaux sociaux et voici pourquoi c’est inquiétant

Une poignée d’influenceurs sur les réseaux sociaux ont récemment incité leur audience à zapper l’étape la crème solaire cet été. Et voici pourquoi il ne faut pas les écouter.

Les réseaux sociaux sont une véritable mine d’information en ce qui concerne la beauté et le bien-être. On peut y trouver des astuces maquillage et soin, mais aussi de nombreux tests de produits afin de savoir où l’on met les pieds si on souhaite faire un achat prochainement. Le problème, c’est que sur ces mêmes plateforme, on trouve aussi pas mal de désinformation sur des sujets sensibles, comme sur l’intérêt de l’utilisation d’une crème solaire. Si un public adulte peut facilement se renseigner sur le bien fondé de chaque information qui lui parvient, ce n’est malheureusement pas le cas d’une audience plus jeune et influençable.



Récemment, de nombreux influenceurs se sont mis à poster des contenus expliquant ne plus vouloir porter de crème solaire. La raison ? Ce seraient les produits comme les crèmes solaires qui seraient responsables de la hausse des cas de cancers dans le monde et non l’exposition au soleil sans protection. L’idée serait donc de retourner à une exposition non protégée, comme le faisaient nos grands-parents et arrières grands-parents. Selon ces mêmes influenceurs, les cas de cancers étaient moins fréquents qu’ils ne le sont aujourd’hui…

D’ailleurs, ce ne sont pas les seuls à croire que les crèmes solaires seraient toxiques, l’ancienne star de The Hills devenue podcasteuse Kristin Cavallari a récemment avoué de façon décomplexer ne pas porter de crème solaire. Elle explique : « Je ne porte pas de crème solaire et chaque fois que je fais une interview, je reçois beaucoup de conneries quand j’admets que je ne le fais pas. »

Heureusement, devant tant d’information erronées, une poignée de dermatologues a récemment décidé de prendre la parole.

Des dermatologues lancent l’alerte

Voyant de plus en plus de contenus similaires apparaître sur son feed, la dermatologue Critina Psomadakis a décidé de partager une vidéo sur TikTok et Instagram dans laquelle elle appelle à la méfiance face aux informations colportées par ces influenceurs. Le Docteur Paul Banwell, expert en cancer de la peau et ancien directeur du programme Melanoma and Skin s’inquiète également de cette situation. Il explique à Stylist Uk :

« Ce message anti-SPF est extrêmement inquiétant car en encourageant les gens à ne pas porter de SPF, vous les exposez à des risques de dommages causés par le soleil, de coups de soleil et de cancer de la peau. Il n’est pas exact d’affirmer que nos grands-parents se portaient bien lorsqu’ils ne portaient pas de SPF, mais cela met plutôt en évidence les progrès de la recherche médicale et scientifique, ce qui signifie que nous en savons désormais plus que jamais sur l’impact que les dommages causés par le soleil peuvent avoir sur notre peau. »

Il poursuit :

« Il y a environ 2300 décès par cancer de la peau au Royaume-Uni chaque année, ce qui représente plus de six décès par jour. Le cancer de la peau est désormais la forme de cancer la plus répandue au Royaume-Uni et 16 000 cas sont désormais diagnostiqués chaque année. Je conseillerais toujours aux gens de porter un SPF, quelle que soit la météo. Je préconise l’utilisation quotidienne d’un écran solaire tout au long de l’année ».

D’après une étude de Cancer Research UK au cours des 20 prochaines années, le nombre de mélanomes et de cancers de la peau augmentera de 50 % rien qu’au Royaume-Uni… En France, le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé entre 1990 et 2023 d’après les chiffres du site e-cancer.fr…

Pourquoi cette théorie est fausse ET dangereuse ?

Dans un premier temps, il est important de signaler que ce mouvement anti crème solaire ne repose sur aucune étude. À l’heure où l’on vous parle, aucun scientifique n’a rapporté des cas de cancers dûs à l’utilisation quotidienne de crème solaire. Au contraire, son application est recommandée partout dans le monde et quelle que soit la carnation de peau, afin de réduire les risques de cancers de la peau et de mélanome.

Pour mettre tout le monde d’accord, la dermatologue Dr Mahto explique à Stylist Uk quelles sont les causes les plus fréquentes de l’apparition de cancers cutanés :

« L’incidence du mélanome est influencée par divers facteurs, notamment la génétique, les antécédents d’exposition au soleil, l’utilisation de cabines à UV et la situation géographique. Même si l’utilisation de crème solaire a augmenté au fil des années, elle ne constitue qu’un aspect de la protection solaire et ses bienfaits dans la prévention du cancer de la peau sont bien établis. »

Bref, on est loin des théories fumeuses et de la désinformation que l’on peut voir apparaître sur notre fil d’actualité TikTok ou Instagram…

Quelles sont les recommandations en termes de protection solaire ?

Quelle que soit la carnation, le type de peau et la tolérance au soleil, l’utilisation de crème solaire reste primordiale. Que l’on vive dans une région ensoleillée ou nuageuse voire pluvieuse, que l’on s’expose volontairement ou non aux rayons du soleil… Il faut privilégier les indices de protection élevés (minimum 30 ou 50+ si vous avez la peau sensible). Utiliser des crèmes actives aussi bien sur les UVA et les UVB et ne pas oublier de renouveler l’application toutes les 2 heures ou après chaque baignade si l’on est en bord de mer. La messe est dite !

