Les réseaux sociaux ont aussi une influence (néfaste) sur la consommation de cigarettes des jeunes adultes

À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, la Ligue contre le cancer a dévoilé les résultats d’une enquête sur la grande influence des réseaux sociaux sur le tabagisme des jeunes.

L’influence des écrans sur les enfants ne cesse de croitre. À l’occasion de la journée mondiale sans tabac 2024 ce 31 mai, une enquête de la Ligue contre le cancer et Yougov dénonce leur impact sur le tabagisme chez les jeunes.

85% des jeunes exposés au tabagisme sur les réseaux sociaux

L’étude menée sur 1000 personnes nommée « l’influence des contenus accessibles sur les plateformes digitales sur la consommation de tabac des 18 – 34 ans » montre que la majorité des jeunes (85 %) sont exposés au tabagisme via les écrans, en particulier sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming ou encore dans les jeux vidéo, via des photos ou vidéos montrant une consommation de tabac.

Une exposition qui les influence fortement, puisque 46 % d’entre eux (et encore plus chez la génération Z) ont déclaré cela leur donnait envie de fumer, soit près d’un jeune sur deux. Un chiffre qui bondit à 70 % chez les personnes interrogées les plus jeunes. L’enquête précise également que les jeunes hommes semblent plus exposés (89 %) que les jeunes femmes (81 %).

« Si le tabagisme des jeunes a tendance à baisser, nous ne pouvons que nous en réjouir, on constate par cette enquête que les plateformes digitales constituent une source de mise en valeur du produit, qui donnent envie aux jeunes de fumer. Les plateformes et les producteurs de contenus portent collectivement la responsabilité de cette incitation alors qu’ils devraient tout faire pour en protéger les jeunes » Dr Emmanuel Ricard, délégué au service de prévention et promotion du dépistage de la Ligue contre le cancer.