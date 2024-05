Besoin d’inspiration pour un moment cocooning dans votre canap’ ? On a demandé à nos lectrices de nous partager leurs séries doudous préférées, ces pépites qui réchauffent le cœur, chassent le blues, nous ramènent en enfance ou nous apprennent même des leçons de vie.

Nous avons tou·te·s nos petites habitudes pour se réconforter après une longue journée ou un week-end pluvieux. Après vous avoir demandé quels films et séries vous aviez adoré la première fois mais ne pouvez plus voir aujourd’hui, on se tourne vers un thème moins douloureux : ces films et séries vues pendant l’enfance ou l’adolescence, qui vous rassurent, vous font rire ou sourire, visionnages après visionnages, années après années.

On vous a aussi demandé pourquoi ces séries étaient aussi importantes à vos yeux. L’occasion de constater qu’un titre, malgré ces aspects subversifs, s’est frayée une place particulière chez les lectrices de Mad.

Ceux qui ont changé notre perspective sur la société :

Les Simpson, de Matt Groening

Je les regarde depuis toute petite et en grandissant, j’ai appris à y repérer toutes les problématiques de la société ☺️

Buffy contre les Vampires, de Joss Whedon

C’est une série iconique que j’ai d’abord regardée enfant, ado puis re-regardé des dizaines et dizaines de fois adulte avec un regard différent à chaque fois. L’écriture, les thèmes avant-gardistes (le féminisme bien sûr mais aussi l’amitié, le pouvoir, la quête de soi, les addictions, le passage de l’adolescence à l’âge adulte…), le mélange des registres (horreur, action, comédie, drame) et la qualité d’interprétation de tous les comédien-nes principaux et secondaires font de Buffy une série culte et encore indémodable aujourd’hui !

Le diable s’habille en Prada, de David Frankel

Je suis attachée au film pour ces personnages, le fait de les voir évoluer dans un monde qui valorise certaines valeurs aux dépens des autres. L’héroïne patauge entre deux mondes jusqu’à se trouver elle-même, et s’assumer comme elle est ! Sur un fond de glamour et de luxe, faut pas déconner quand même !

Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge

C’est drôle, innovant, intemporel, triste, et très vrai ! Je connais par cœur la série, chaque scène, chaque blague et mon entourage aussi. La série m’a permis de resserer les liens avec mon entourage et moi et on ne s’en lasse jamais.

Pour la sensibilité de la personnage principale, son authenticité et pour l’humour qui dédramatise les situations les plus difficiles

Ceux qui chassent les coups de mou en un épisode

Heartstopper, d’Alice Oseman

Les thématiques, les personnages, leurs relations, leurs émotions, et ce frisson de plaisir confortable et rassurant que ça provoque en moi. Comme un doudou dont tu sais ce que ça t’amènera si tu lui fais un câlin. Les émotions que la série procure en moi sont connues et c’est celles-là que je vais chercher 😊

Parks and Recreation, de Greg Daniels et Michael Schur

Une série qui m’a donné le sourire dans les moments les plus tristes de ma vie. Tout y est parfait, les personnages, l’humour, Amy Poehler <3

Ratatouille, de Brad Bird

C’est doux, hilarant, touchant, la musique reste en tête mais elle est pas pénible (ça c’est un grand oui), on s’attache tellement aux personnages et la fin n’est pas trop niaise comme d’autres Disney

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet

L’esthétique du film est agréable, il me rappelle à chaque fois de me contenter des plaisirs simples de la vie, que le bonheur est dans le quotidien, il me redonne un boost de foi en l’humanité.

Ceux qui nous rendent nostalgiques

Harry Potter

Il me rappelle l’époque où je les ai regardés pour la première. J’étais au lycée. J’avais confiance en l’avenir. J’étais pleine de certitudes sur tout. Ça me rappelle cette époque.

J’ai lu les livres, petite, je me suis identifiée aux personnages. J’ai grandi avec eux et en même temps qu’eux. Les films me replongent dans mon enfance et dans cet univers magique qui me fait tout oublier pour un instant.

Desperate Housewives, de Marc Cherry

J’ai l’impression que les personnages font presque partie de ma vie maintenant 😂 La période à laquelle je l’ai découverte a fait que c’est aux films et séries pour ados que je suis le plus attachée.

Tout ! L’intrigue, les personnages, le fait que je le regardais en famille…

Parce que je la regardais avec ma maman quand elle passait à la télé, parce que c’est l’histoire de femmes que la vie n’épargne pas, mais qui sont ultra fortes !

How I met you mother, de Craig Thomas

Je suis en train de la regarder pour la troisième fois et c’est vraiment ma série préférée. J’ai l’impression de retrouver ma bande de potes à chaque fois que je regarde un épisode. Il y a des choses vraies de la vie : l’amitié, l’amour, les questions qu’on se pose lorsqu’on approche 30 ans, le couple, le célibat… Il y a aussi de l’humour décalé. Quand je termine la série, je suis toujours triste car j’ai l’impression de perdre mes potes.

Et votre série doudou ultime est… Friends

Voici LE titre qui est le plus revenu parmi vos réponses. Pour vous, la bande de Friends est tantôt votre bande de copains, tantôt votre famille.

Friends nous fait un câlin au cœur. On a l’impression de faire partie de la bande.

Les blagues me font rire, les personnages sont bienveillants, gentils et à chaque fois que je regarde Friends, c’est comme si je retrouvais des copains.

C’est ma famille toujours dispo :)

Ça me vide la tête, ça me replonge 10 ans en arrière, ça me fait du bien ! Je suis toujours autant attachée aux personnages et c’est peut-être bizarre mais je suis toujours ravie de les retrouver comme aux débuts.

C’est LA série réconfortante

Aucune idée mais quand ça ne va pas je me remet les épisodes. Sans doute parce que c’est du feel good, que j’étais bien quand j’ai regardé pour la première fois et que ça me permet de me remettre dans ce mood là ?

Une bande de copains qui reste ensemble, de l’amour, des blagues, tout ce qu’il faut pour réchauffer le cœur !

