Exit le male gaze : Tomb Raider va être adaptée en série par Phoebe Waller-Bridge

Après avoir été incarnée par Angelina Jolie et Alicia Vikander, Lara Croft va renaitre sous le regard de l’actrice, scénariste et showrunneuse féministe Phoebe Waller-Bridge, célèbre pour sa série Fleabag.

C’est sans doute l’héroïne la plus célèbre de l’univers du jeu vidéo, et elle est sur le point de faire son grand retour. Lara Croft aura droit à sa propre série en live action, produite par Prime Video, comme l’a annoncé Variety ce mardi 14 mai.

Un personnage trop souvent hypersexualisé

Mais ce n’est pas tout : aux commandes, on retrouvera Phoebe Waller-Bridge, cette actrice, scénariste et showrunneuse que l’on ne présente plus. Après une entrée fracassante dans le monde des séries avec Fleabag, Phoebe Waller-Bridge était aussi en tête d’affiche du dernier volet d’Indiana Jones, aux côtés d’Harrison Ford. Nul doute que, sous le regard de Waller-Bridge, Lara Croft se révèlera sur le petit écran dans ses aspects les plus empouvoirants, loin du simple corps objectifié et hypersexualisé auquel elle a trop souvent été réduite.

Pour les novices qui n’auraient jamais joué à Tomb Raider, le jeu mêle énigme, exploration et aventure et s’articule autour de Lara Croft, une archéologue aventurière recrutée pour retrouver un ancien artefact connu sous le nom de Scion. Lara Croft devra parcourir le monde, de tombeaux en tombeaux, et déjouer les pièges et les dangers pour récupérer la précieuse relique.

Si cette nouvelle adaptation est encore assez mystérieuse, on peut s’attendre à ce qu’elle remette au goût du jour les aventures et les environnements hostiles dans lesquels évolue Lara Croft. Prime Video a annoncé que la série serait disponible dans plus de 240 pays.

Un rêve d’ado pour Phoebe Waller-Bridge

Pour l’heure, on ignore tout de l’interprète qui enfilera la tenue camouflage de Lara Croft. Cette actrice succèdera à Angelina Jolie et Alicia Vikander, qui avaient interprété la célèbre archéologue dans différentes adaptations au cinéma.

Alicia Vikander en Lara Croft

Très enthousiaste à propos de cette aventure, Phoebe Waller-Bridge a confié :

« Si je le disais à l’adolescente que j’étais, je pense qu’elle exploserait. Tomb Raider est une œuvre importante de ma vie et je me sens privilégiée à l’idée de la porter à l’écran en compagnie de collaborateurs passionnés. Lara Croft signifie beaucoup pour moi, comme c’est le cas pour d’autres, et je suis pressée de me lancer. »

Les jeux vidéos adaptés en série, la bonne recette

Cette annonce de Prime Video intervient alors que Fallout, série déjà adaptée d’un jeu vidéo iconique, a réalisé un carton plein sur Prime Video. Cette production originale s’est hissée au rang de deuxième série la plus regardée de tous les temps sur la plateforme de Jeff Bezos, juste derrière Les Anneaux de Pouvoir. De quoi donner à Prime Video l’envie de continuer à creuser du côté des gamers.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.