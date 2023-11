Phoebe Philo, Maria Grazia Chiuri, Virginie Viard et le mumcore, ou quand la mode célèbre la puissance des mères

Maria Grazia Chiuri chez Dior, Virginie Viard chez Chanel, ou encore Phoebe Philo désormais à la tête de sa propre marque déclinent chacune à leur façon une sorte de mumcore : une garde-robe pratique, élégante, qui dégage davantage une énergie de mère de famille affairée que de jeunes premières. Et ça fait du bien là où ça fait mum.

La première collection de Phoebe Philo pour sa nouvelle marque éponyme a connu un succès fulgurant dès sa sortie le 30 octobre 2023. Connue pour son tailoring à la fois aiguisé et oversize, la créatrice britannique a présenté la quintessence de son style, ainsi que des accessoires, dont un collier et un bracelet composé des lettres « MUM » répétées à l’infini. Sans doute car être mère est un métier à temps plein qu’on peut décider d’afficher fièrement. Justement, la tendance mumcore consiste à embrasser les looks qui dégagent une forte énergie de daronne.

À peine sorti, le collier MUM de Phoebe Philo est rapidement tombé en rupture de stock. © Capture d’écran de l’eshop Phoebe Philo.

Qu’est-ce que le mumcore ou la célébration du style des mères de famille

D’ailleurs, le média britannique i-D voit du mumcore partout pour la saison printemps-été 2024 qui a défilé en Occident en septembre. Comme chez Marni où les pulls à col V se portent avec des jupes longues, mais surtout chez Chanel où le mum jean revient en maîtresse. Chez Miu Miu, les lunettes de vue se portent XXL, avec un polo un poil débraillé, et des pansements colorés sur les orteils glissés dans des nu-pieds, comme si Maman s’était encanaillée avec un prof de surf croisé durant les vacances d’été. L’idée de mumcore transparaît donc à travers cette recherche de praticité devant l’esthétique, et ce mélange de vêtements de bureau pour femmes affairées et de détails domestiques qui trahissent qu’elles se tapent toute la charge mentale à la maison. Cela peut sembler anodin, mais c’est tout le contraire de ce que propose habituellement le milieu de la mode dans sa quête perpétuelle de l’extrême jeunesse.

Le mumcore porté par Maria Grazia Chiuri (Dior), Virginie Viard (Chanel) et Phoebe Philo

D’ailleurs, les rares femmes directrices artistiques d’une grande maison dans la mode sont en première ligne du style mumcore, comme Maria Grazia Chiuri chez Dior, Virginie Viard chez Chanel ou encore Phoebe Philo (désormais à la tête de sa propre marque après avoir exercé chez Chloé et Céline). Plus qu’un female gaze, c’est peut-être avec un mum gaze qu’elle dessine des vêtements pratiques et élégants. La critique reproche parfois aux deux premières de proposer des collections trop peu créatives. Mais le succès commercial des trois illustre bien combien elles savent vendre des vêtements réalistes pour leur cœur de clientèle. D’ailleurs, celle-ci se compose sûrement davantage de mères de famille avec un pouvoir d’achat cerrtain que de jeunes adultes plus susceptibles d’être fauchées et pourtant tant courtisées dans la mode. Exit aussi le culte des vêtements boyfriend qui suintent pour l’hétérosexualité compulsive et/ou la volonté de satisfaire le male gaze : à la maison comme au bureau, c’est Maman qui porte la culotte le costume.

