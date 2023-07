Celine annule son défilé au nom des révoltes pour Nahel, pendant que la fashion week haute couture se poursuit

Après la fashion week homme à Paris du 20 au 25 juin, débute celle de la haute couture du 3 au 6 juillet 2023, malgré les révoltes suite au meurtre de Nahel. Des défilés qui paraissent donc encore plus hors sol que d’habitude, auxquels n’a pas voulu participer Hedi Slimane, directeur artistique de Celine qui a annulé son show au nom de la décence.

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour l’industrie de la mode et même l’économie française, ça veut dire beaucoup. Après la fashion week homme à Paris du 20 au 25 juin (pour présenter les collections prêt-à-porter du printemps-été 2024), se tient désormais celle de la haute couture du 3 au 6 juillet 2023 (pour les collections automne-hiver 2023-2024). Seulement, les révoltes qui se tiennent dans la capitale, ses banlieues, et même en régions, suite au meurtre de Nahel risquent de perturber ces festivités mode. Or, l’organisation d’un tel événement coûte des milliers et peut rapporter des millions d’euros.

C’est pourquoi la plupart des maisons veulent généralement défiler coûte que coûte. Alors que la fashion week haute couture débute donc dans un climat social extrêmement tendu, le directeur artistique de la maison Celine, Hedi Slimane, vient de s’exprimer à contre-courant de ses homologues, en annulant purement et simplement son show.

Un défilé Celine au milieu des révoltes ? « Totalement déplacé » selon Hedi Slimane

En effet, le 1er juillet 2023, Hedi Slimane a publié un texte sur son compte Instagram personnel suivi par plus de 362 000 personnes pour annoncer l’annulation du défilé Celine qui devait se tenir le 2 juillet (il s’agissait d’une collection homme, présentée hors calendrier, stratégiquement entre les deux fashion weeks officielles, celle masculine et celle haute couture) :

« Devoir annuler abruptement un défilé qui représente un travail considérable pour la maison de couture, mes équipes, les ateliers, est une grande déception. Déception également pour l’ensemble de nos invités, journalistes, artistes, et musiciens que je remercie chaleureusement et affectueusement. Leur sécurité est naturellement une priorité pour nous, et l’évolution incertaine de ces troubles d’une grande gravité nous oblige toutes et tous au plus grand discernement. Un défilé de mode dans Paris, alors que la France et sa capitale sont ainsi eudeillés et meurtris semble, de mon seul point de vue, inconsidéré et totalement déplacé. »

Pour l’heure, le puissant Hedi Slimane est le seul designer à avoir annulé son défilé, de surcroit au nom des révoltes. De quoi faire apparaître ses homologues encore plus hors sol que d’habitude.

