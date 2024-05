Voici les 3 marques de luxe les plus recherchées sur Vinted

Quelles sont donc les marques de luxe les plus revendues sur Vinted ? Et quels articles en particulier ? La plateforme lituanienne sort son premier rapport sur la question. Et Louis Vuitton, Chanel et Gucci sont plutôt bien classées.

Si acheter du luxe sur Vinted a longtemps fait peur, de crainte de tomber sur des contrefaçons, la plateforme de seconde main la plus populaire d’Europe propose depuis octobre 2023 un service d’authentification. De quoi rassurer un paquet de monde. La marketplace vient de sortir son premier rapport de tendances dédié au luxe, le 24 mai 2024. Et les résultats basés sur les données de janvier 2020 à avril 2024 en disent long sur la relation des Européen·nes au luxe de seconde main. On peut aussi en tirer de précieuses informations sur ce qui se revend et se rachète facilement sur Vinted. Si jamais vous cherchez à acheter un sac Louis Vuitton d’occasion, ou cherchez à vous débarrasser d’un modèle qui prend la poussière dans vos placards, par exemple.

Quelles sont les marques de luxe les plus vendues sur Vinted ?

Louis Vuitton, Chanel et Gucci sont les marques de luxe les plus vendues sur Vinted, rapporte ainsi la plateforme de seconde main lituanienne fondée en 2008 :

« Louis Vuitton se démarque particulièrement par la rapidité à laquelle les produits de la marque trouvent preneurs sur la plateforme. La communauté Vinted montre également un fort attrait pour Hermès, Dior, Saint Laurent et Prada. Si Cartier a vu sa popularité progresser par rapport à l’année dernière, Balenciaga a en revanche connu une légère baisse d’intérêt. »

Quels sont les articles de luxe qui s’arrachent sur Vinted ?

En 2024, le sac Louis Vuitton Neverfull MM (Moyen Modèle) et la veste Moncler Maya sont les articles haut de gamme les plus appréciés par les membres de Vinted, tous marchés confondus. Dans le détail, par pays, la plateforme lituanienne rapporte des statistiques intéressantes :

« En France, la paire de sneakers Dior B22 est très convoitée, tandis qu’au Royaume-Uni, la parka Wyndham de Canada Goose et le mini sac Dionysus de Gucci figurent parmi les articles les plus recherchés. En Espagne, la préférence va aux robes Zimmermann alors qu’en Pologne, ce sont les sacs Celine Triomphe et Lady Dior qui sont les plus scrutés Les membres néerlandais ont montré un fort intérêt pour les bottines Tabi de la Maison Margiela, lancées en 1988, et pour le sac Cambon de Chanel datant de 2009. En Allemagne, le sac MCM Shopper et la pochette Louis Vuitton des années 90 ont suscité beaucoup de réactions. »

Les tendances luxe par pays

En s’intéressant aux habitudes d’achat et de revente par pays, Vinted constate quelques tendances intéressantes.

Les archives de luxe des années 1980-1990 sont particulièrement recherchées en ce moment.

De façon générale, le top 10 de tous les marchés du Vieux Continent est à peu près le même, mais avec une pointe de chauvinisme à chaque fois. Ainsi, les marques de luxe les plus vendues en France sont Chanel, Hermès et Dior. Au Royaume-Uni, Mulberry se classe dans le top 3. Fendi et Gucci ont évidememnt les faveurs de l’Italie. Loewe en espagne. Ou encore MCM en Allemagne.

À noter que certains pays sont plutôt vendeurs de luxe et d’autres acheteurs. L’Italie a ainsi plus de vendeurs que d’acheteurs, et inversement pour la France.

