À Cannes, la top Bella Hadid, en robe keffieh hommage à la Palestine, joue avec la censure

Bella Hadid a l’habitude d’afficher son soutien envers le peuple palestinien. Mais alors que le festival de Cannes interdit de manifester sur son tapis rouge, Bella Hadid a profité d’autres occasions pour arborer une robe-keffieh, symbole de la Palestine. Courage ou activisme performatif ?

Après Cate Blanchett et Leïla Bekhti, d’autres personnalités affichent leur soutien envers le peuple palestinien en plein festival de Cannes. C’est le cas de la top Bella Hadid.

Pourquoi la robe keffieh, symbole de la Palestine, de Bella Hadid fait tant parler au festival de Cannes ?

Le 23 mai 2024, en marge des tapis rouges du plus grand festival de cinéma de la planète, la mannequin néerlando-palestinienne de 27 ans a porté une robe inspirée du keffieh, symbole de la Palestine. Il s’agit d’un modèle d’archives de 2001 de la marque Michael & Hushi. C’est peut-être un détail pour vous, mais au festival de Cannes dont le délégué général Thierry Frémaux refuse les démonstrations politiques, ça veut dire beaucoup.

En story Instagram du 23 mai 2024, Bella Hadid officialise que sa robe keffieh était sa manière d’exprimer son soutien envers le peuple palestinien d’un explicite : « Free Palestine forever ».

C’est parce qu’il est interdit d’y manifester que le moindre geste prend soudain beaucoup de sens, voire apparaît comme un acte de bravoure. C’est pourquoi la robe Jean Paul Gaultier par Haider Ackermann porté par Cate Blanchett pour la montée des marches du 20 mai 2024 a tant fait parler. Car ses couleurs (noir sur le devant, rose tirant sur le blanc dans le dos, avec un revers vert) formait le drapeau de la Palestine avec le rouge du tapis. Même chose pour le simple pin’s tranche de pastèque (symbole de la résistance palestienne) de Leïla Bekhti le 15 mai. Plus explicite, l’actrice Pascale Kann a apporté son soutien à travers un haut aux couleurs du pays où il est inscrit « Palestine » en arabe.

Alors, certains trouvent les gestes de Bella Hadid, Cate Blanchett, Leïla Bekhti ou encore Pascale Kann insuffisant, voire insignifiant. D’autres leur reprochent même une forme d’activisme performatif, c’est-à-dire une démonstration de vertu ostentatoire sans qu’aucune action concrète ne soit menée derrière.

Cate Blanchett, Leïla Bekhti, Bella Hadid qui soutiennent la Palestine à Cannes : acte militant ou activisme performatif ?

Mais c’est oublier que Bella Hadid a souvent pris la parole plus explicitement pour défendre le peuple palestinien, au risque de perdre beaucoup de contrats mode et beauté. Que Cate Blanchett a déjà appelé à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en tant qu’ambassadrice de bonne volonté du HCR (l’agence des Nations Unies pour les réfugiés) devant le Parlement européen en novembre 2023. Que Leïla Bekhti, en tant qu’ambassadrice de l’Unicef, a alerté sur le sort tragique des enfants à Gaza, en avril 2024.

Qu’on le veuille ou non, le cinéma contribue à façonner nos imaginaires, et donc notre vision du monde et sa compréhension. Les industries de la mode et de la beauté l’ont bien compris en faisant des comédiennes leurs égéries avec des contrats se chiffrant en millions d’euros. Et parce qu’on projette tant sur les actrices, elles peuvent aussi servir de porte-voix, voire de porte-drapeau pour toute une société.

C’est ce qu’illustre particulièrement le mouvement #MeToo, lancé en 2007, mais qui n’a gagné la force de frappe qu’on lui connaît actuellement qu’une fois qu’il a touché le milieu du cinéma en 2017. Quand on voit en tête du classement des célébrités les plus détestées en 2024 établies par Ranker selon des votes du public, Amber Heard et Meghan Markle, cela confirme encore combien ce corps de métier (et le corps des actrices en particulier), peut cristalliser les tensions de la société. Et, peut-être, contribuer à la faire basculer. Alors, dans le cadre de ce fameux festival de Cannes qui interdit les manifestations, c’est peut-être moins de l’activisme performatif qu’une sacrée performance d’activisme.

Laura Blajman-Kadar et Philippe Toretton rendent hommage aux otages du Hamas, à Cannes

Festival de Cannes : Laura Blajman-Kadar monte les marches avec une robe qui rend hommage aux otages du Hamas

Notons également que Laura Blajman-Kadar, survivante de l’attaque du Hamas au festival Supernova le 7 octobre 2023, a elle aussi monté les marches du festival de Cannes avec une robe rendant hommage aux otages israéliens détenus par le mouvement islamiste et nationaliste palestinien. Et que le comédien Philippe Toretton a affiché un pins de soutien à ces mêmes otages (un ruban jaune). Car la guerre des images ne se joue pas que sur les écrans du festival de Cannes, mais aussi sur son tapis rouge et son hyper-médiatisation.

