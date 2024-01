Pourquoi le défilé Jacquemus printemps-été 2024 était si BCBG

Kristin Davis, Julia Roberts, Kylie Jenner, Shay, ou encore Jeanne Damas sont toutes descendues dans le sud de la France, direction la Fondation Maeght pour assister au défilé Jacquemus printemps-été 2024, plus BCBG que jamais.

Le calendrier de la mode s’avère toujours plus compliqué à suivre. En septembre-octobre 2023 ont défilé les collections de prêt-à-porter femme pour le printemps-été 2024, puis en janvier, c’était au tour des collections homme pour l’automne-hiver 2024-2025, avant la haute couture pour le printemps-été 2024. Comme si ce n’était pas encore assez confus, certains designers décident de défiler hors calendrier, comme Simon Porte qui vient de présenter sa collection Jacquemus printemps-été 2024, le 29 janvier 2024.

Jacquemus fait défiler sa nouvelle collection BCBG à la Fondation Maeght

Le designer français a choisi la Fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence (en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, bien sûr) comme décor pour son défilé Jacquemus printemps-été 2024 baptisté « Les Sculptures ». Comme le laissait présager l’invitation qui consistait en un pull taillé pour être noué sur les épaules (révélé dès le 17 janvier via un teaser où l’actrice Kristin Davis, qui incarnait la si preppy Charlotte York dans Sex And The City, le déplie), il s’agit d’un cru particulièrement bon chic bon genre. Et pour cause, Simon Porte s’est particulièrement inspiré de photographies de la bourgeoisie des années 1980–1990, en plus de l’allure hiératique des sculptures de Giacometti.

D’où les silhouettes très longilignes, les pulls noués sur les épaules, les encolures dégagées, les épaules rondes façon costume provençale, et des pantalons à la taille toujours plus haute et qui forme parfois un rond. Une des deux formes géométriques, avec le carré qu’il utilise pour réinventer le fameux richelieu Zizi de Repetto, si chers à Simon Porte qui adore les conjuguer à toutes les saisons. Le sac Le Petit Calino (une bourse avec un cercle doré en guise de poignée) et les chaussures Les Double-Sandales s’annoncent déjà comme des best-sellers.

Mais comme souvent, avec les défilés Jacquemus, on s’époumone davantage sur les invité·e·s (200) que sur les vêtements : Kristin Davis bien sûr, la surprise Julia Roberts, Kylie Jenner et sa fille de 5 ans Stormi, la rappeuse Shay, ou encore sa muse historique Jeanne Damas.

