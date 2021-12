Jacquemus sort des vêtements enfant aussi adorables que lucratifs

Le créateur Simon Porte Jacquemus sort pour les fêtes une collection d’objets et de fringues baptisée Pink 2, avec ses premières pièces taillées pour les enfants. Un résultat adorable pour aborder un marché fort lucratif.

Rien n’arrête le sens des affaires de Simon Porte Jacquemus. Alors que sa maison de mode vient de fêter son dixième anniversaire, et ce en totale indépendance, plusieurs signaux indiquent qu’il compte bien continuer sur sa lancée de succès commercial.

Outre des déclinaisons toujours plus colorées et riquiquis de ses sacs à main Chiquito et des rumeurs de lancement d’une marque beauté histoire de lancer des produits d’appel à petit prix (mais sur lesquels marger facilement), voilà que l’homme d’affaires sort ses premiers vêtements enfant.

Jacquemus lance ses premiers vêtements enfants dans sa nouvelle collection Pink 2

D’ores et déjà disponible sur le site de la marque, cette première édition limitée pour les enfants se composent de 7 produits des tailles 3 à 10 ans et s’inscrit dans le cadre d’une collection baptisée Pink 2.

Soit des best-sellers déclinés pour les fêtes de fin d’année dans des nuances de roses et de beiges chères au créateur et à ses clientes. Ce geste de coloration simple pour vendre comme des petits pains encore plus de hoodies et de bobs à gros logos avait déjà été réalisé l’an dernier à la même période pour une collection baptisée – en toute logique – Pink 1.

Le marché lucratif de la mode enfant

Les mauvaises langues pourraient dire que vu la taille riquiqui de certains vêtements et accessoires pour les femmes adultes chez Jacquemus (coucou les pully tops), les enfants pouvaient déjà facilement trouver fringues à leur corps. Mais c’est oublier l’importance lucrative d’estampiller des fringues « pour enfants », comme le résume l’agence de communication Alioze :

« Le marché du prêt-à-porter enfant en France atteignait en 2018, 1,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 18 % du marché de l’habillement global. On estime à environ 700 euros, les dépenses réalisées pour un enfant en un an. »

Comptez donc pour les tailles enfant, 135€ pour un sweat à capuche, 60€ pour un bob ou un t-shirt, et 155€ pour une peluche en forme de crabe. C’est tout pour le moment. Les adorables premiers visuels de promotion de cette édition limitée Jacquemus Kids peuvent prêter à confusion mais le stylisme mêle volontairement pièces enfants et adultes pour créer des effets oversized qui ajoutent à la mignonnerie de l’ensemble.

C’est trop mignon, mais aucun de ces vêtements ne font partie des premières pièces enfant commercialisées par Jacquemus pour le moment. © Instagram de Jacquemus.

Commencer par des basiques à logo (les mauvaises langues appelleront ça du merch‘) reste une façon évidente de tester les eaux de la mode junior pour la maison Jacquemus. Un commerce fort lucratif puisque les enfants ont la fâcheuse tendance à grandir vite et donc d’avoir besoin régulièrement de nouveaux vêtements… Ce qui a aussi comme avantage collatéral de fidéliser dès le plus jeune âge de futurs clients. On arrête pas le marché.

