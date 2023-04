Fan de Succession ? HBO sort des vêtements et accessoires inspirés de la série

Alors que la série sur les affres d’une famille d’ultra-riches cartonne, sa chaîne HBO vient de sortir une ligne de vêtements et d’accessoires façon produits dérivés. De quoi réjouir les fans (mais faire fuir les personnes adeptes de quiet luxury).

Les séries façonnent des icônes de mode, c’est un fait. Il n’y a qu’à voir la façon dont les recherches en ligne pour « quiet luxury » et « stealth wealth » explosent depuis la sortie de Succession pour le confirmer. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que HBO, qui produit cette fiction autour des affres d’une famille d’ultra-riches, ne sorte une collection de produits dérivés afin de capitaliser sur la fascination suscitée.

HBO sort sa collection de produits dérivés inspirés de sa série Succession

Point de luxe discret en vue pour ce merch‘, évidemment, puisque le propre des fans consistent à afficher fièrement l’objet de son fanatisme, ce qui va à l’encontre de la sobriété minimaliste du quiet luxury. On trouve plutôt des t-shirts, des sweats à capuche, des sacs à dos, des casquettes, et même de la vaisselle, arborant le nom du conglomérat médiatique fictif pour lequel se battent les protagonistes de la série, « Waystar Royco ». Mention spéciale à la veste polaire sans manches, uniforme officieux des cadres supérieurs et start-uppers en quête de fonctionnalité au détriment du style. Mais elle a au moins le bon goût d’aller jusqu’au 4XL.

Les prix les plus bas concernent les tasses à (14,95 $) tandis que la carafe à spiritueux vendue avec ses 4 verres à whisky s’affichent à 96,95 $ (87,83 €) pour la pièce la plus chère de cette collection de produits dérivés Succession. De quoi réjouir les fans de la série, tout en continuant d’ironiser sur la distinction de classe sociale et les questions de bon ou mauvais goûts.