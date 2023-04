Comment prévoir les tendances mode de demain ? Le JT Mode avec Kitesy Martin et Dinah Sultan

Ce mardi 11 avril 2023, de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, ItsSarou et Anthony Vincent reçoivent la tendanceuse Dinah Sultan et la créatrice de bijoux upcyclés Kitesy Martin.

Si l’industrie de la mode passe sa vie à s’inspirer du passé et fantasmer le futur pour habiller demain, savoir flairer les tendances à venir peut être un métier, sans pour autant être une science exacte. D’un côté, des designers s’inspirent de ce qui les entoure plus ou moins directement, mais aussi de leurs expériences personnelles, pour forger leurs goûts personnels, leur esthétique singulière, et donc des créations infusées de tout cela qui peuvent correspondre au goût de leur époque, voire être à l’avant-garde. De l’autre, des agences de prospective récoltent signaux forts et faibles dans tous les domaines socioculturels pour tenter d’y déceler la façon dont les tendances évoluent et à quoi ressembleront alors celles de demain.

Mais, concrètement, comment peut-on flairer l’air du temps ? Est-ce que cela s’apprend ? Comme cela se vend en tant que trend forecaster (prévisionniste de tendances) ? Et dans quelle mesure, en tant que designer, doit-on à la fois y être sensible, tout en y affirmant sa singularité créative ? La streameuse ItsSarou et le journaliste mode Anthony Vincent en discutent avec la tendanceuse Dinah Sultan et la créatrice Kitesy Martin, dans le JT Mode du mardi 11 avril 2023, de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.

Qui est Kitesy Martin ?

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, Kitesy Martin est styliste depuis presque dix ans. Après être passée par différentes maisons telles que Balenciaga, Balmain, Lacoste ou Perrin Paris, elle lance sa marque éponyme de bijoux upcyclés en 2018. Kitesy Martin chine des pièces vintage qu’elle désassemble et réassemble afin de confectionner des pièces uniques à la main dans une logique d’économie. Elle puise ses inspirations dans l’art contemporain et la pop culture pour mettre en lumière un style graphique mixant les matériaux, les genres et l’argent avec le doré. Kitesy Martin est aussi un laboratoire créatif avec des pièces upcyclées appliquées à la décoration, la chaussure, la maroquinerie ou le vêtement.

Qui est Dinah Sultan ?

Après une carrière dans le retail, Dinah Sultan a choisi de changer radicalement et de réaliser son rêve de travailler dans la mode. En 2012, à 27 ans, elle sort diplômée de LISAA (L’Institut Supérieur des Arts Appliqués) avec un master en design et marketing de la mode. Chez Peclers Paris (agence de conseil en tendances, innovation, style et prospective fondée en 1970 par Dominique Peclers), elle décrypte depuis presque 10 ans les tendances autant esthétiques que socioculturelles avec une expertise sport et jeunes générations. Elle aide les marques à trouver leurs valeurs et leur langage esthétique saison après saison. Engagée, elle porte pour l’agence la parole autour des sujets liés à l’inclusivité et la diversité dans la mode.