Après 37 ans d’absence, Martin Scorsese sera de retour à Cannes avec « Killers of the Flower Moon »

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Marin Scorsese seront à Cannes pour présenter « Killers of the Flower Moon », lors du festival qui aura lieu du 16 au 27 mai. Le film sortira en salle le 18 octobre.

D’une diffusion sur une plateforme à une sortie en salle et une projection en avant-première dans le plus prestigieux des festivals de cinéma. Telle est la trajectoire folle de Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese avec Robert de Niro et Leonardo DiCaprio, qui s’annonce comme l’un des plus grands évènements cinéma de 2023.

Le film sera-t-il en compétition ?

C’est difficile à croire, et pourtant, Martin Scorsese, le réalisateur de petits films méconnus comme Taxi Driver, Casino, Le Loup de Wall Street encore Shutter Island n’était pas revenu en sélection officielle au festival de Cannes depuis After Hours, en 1986.

Ce film lui avait d’ailleurs valu le Prix de la mise en scène. 2023 marquera une étape majeure dans la carrière du cinéaste puisqu’il fera son grand retour sur la Croisette avec son nouveau film Killers of the Flower Moon, qui sera présenté en avant-première mondiale lors du festival, qui aura lieu du 16 au 27 mai. Pour l’heure, on ignore si le film sera en compétition ou dans une section non-compétitive.

Killers of the flower moon // Source : Apple tv

Killers of the Flower Moon, de quoi ça parle ?

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone et Jesse Plemons incarneront ce western mettant en scène un pan de l’Histoire américaine longtemps passé sous silence. Il s’agit d’une série de meurtres dont est victime une communauté autochtone des Osages dans les années 1920, après qu’un gisement de pétrole a été découvert sur leur territoire.

Produit par Apple Originals, le film sortira dans les salles obscures françaises le 18 octobre et sera disponible dans le monde entier sur Apple TV+.