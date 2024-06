Paris : ce ciné associatif sauvé après une lutte soutenue par Scorsese, Tarantino et Sciamma

Le cinéma La Clef a été sauvé par son collectif de soutien après un long combat. Appuyé par l’aide de grands noms du cinéma mondial, le collectif a racheté le dernier cinéma associatif de Paris pour 2,7 millions d’euros.

Il y a un cinéma à Paris qui a mobilisé des cinéastes aussi emblématiques que Céline Sciamma, Martin Scorsese, David Lynch, ou encore Quentin Tarantino. Ce cinéma, c’est La Clef. Situé au cœur du Quartier Latin, ce lieu de culture et de résistance a récemment été sauvé par un collectif de soutien, grâce aux efforts de la communauté cinématographique internationale. Depuis des mois, ces derniers militent pour pouvoir racheter ces murs qu’ils occupaient depuis longtemps.

Ainsi, la Clef n’est pas un cinéma comme les autres. Né du mouvement de révoltes et de grèves de mai 1968, cette salle s’est imposée comme un bastion du cinéma indépendant et associatif. Pendant des années, La Clef a été un espace de découverte, projetant des films rares et peu connus, créés au-delà des frontières de l’Occident et souvent issus de cinéastes antiracistes, féministes et anti-impérialistes.

Une campagne de financement participatif et des mécènes

Jusqu’ici, les murs de la Clef étaient détenus par le Conseil social et économique de la Caisse d’Épargne Île-de-France. Mais grâce aux donations de mécènes et à des campagnes de financements participatifs, le collectif de soutien a scellé le destin de La Clef comme lieu dédié au cinéma associatif plutôt qu’à la banque. Comme nous l’apprend le Huffington Post, la Caisse d’Épargne, Martin Scorsese ou encore David Lynch font partie des mécènes, sans oublier les 5 000 donateurs qui ont permis de récolter 400 000 euros. Parmi eux, on retrouve notamment les acteurs, actrices et cinéastes Leos Carax, Céline Sciamma, Agnès Jaoui et Mathieu Amalric.

Les nouveaux propriétaires de La Clef s’engagent à maintenir l’esprit militant et collectif du cinéma. Ils promettent d’impliquer le public dans la programmation et l’organisation des projections, tout en maintenant des séances à prix libre, une pratique rare dans le monde du cinéma.

Des travaux avant d’accueillir le public

Malgré ce succès, le chemin est encore long. La Clef, avec ses murs usés et ses sièges fatigués, nécessite des travaux de rénovation estimés à 600 000 euros pour se conformer aux normes de sécurité. Ces travaux devraient durer un an, pendant lequel le cinéma restera fermé après une brève réouverture de quatre jours fin juin.

