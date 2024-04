Augustine et son mari, 5 400 € par mois : « Je trouve que je surconsomme beaucoup trop de vêtements »

Retrouver une gestion de son budget après une rupture, accepter d’avoir des loisirs qui coûtent, rester maîtresse de son argent… Voici quelques-unes des interrogations auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Augustine* et son conjoint qui ont accepté de nous ouvrir leurs comptes.

La situation et les revenus d’Augustine et son conjoint

Augustine est mariée depuis sept ans, et ils sont tous les deux en contrat CDI, lui dans le secteur public et elle dans le secteur privé. Ensemble, ils ont une fille de sept ans qui vit avec eux. Son mari a une autre fille de 21 ans, d’une précédente union, qui ne vit pas à leur domicile :

Elle vient une fois par mois passer le week-end à la maison.

À ce titre, son mari verse une pension alimentaire de 250 € par mois.

Augustine et son mari partagent un compte commun, mais aussi d’autres comptes :

Nous avons un compte commun pour nos salaires, et nous disposons d’un livret simple en cas d’imprévu, ainsi qu’un compte destiné à nos voyages et nos week-ends.

Actuellement, ils sont locataires de leur logement :

Nous sommes locataires d’un logement de fonction qui se situe en ville, dont la superficie est de 82 mètres carrés.

Pour son job d’agent de maîtrise dans le secteur hôtelier, Augustine perçoit 2600 € par mois, tandis que son mari, fonctionnaire, perçoit un salaire de 2700 €. Ces revenus leur conviennent :

Nous estimons être dans la moyenne et nous sommes très satisfaits de nos salaires, car nous vivons confortablement.

Le rapport à l’argent d’Augustine et son conjoint et leur organisation financière

Augustine nous transmet son éducation financière auprès de ses parents :

Mes parents m’ont transmis la valeur de l’argent. Il ne fallait pas de découvert, et il fallait absolument épargner.

Elle nous raconte son propre rapport à l’argent, qui a évolué depuis un évènement traumatisant :

On ne fait plus de l’argent une priorité absolue, suite à des évènements traumatisants : l’attentat de Nice et la maladie d’un proche. On a compris qu’il fallait vivre et profiter pleinement de l’instant présent !

Pour autant, le budget de la famille reste maitrisé :

Nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens, donc nous n’avons pas de découvert.

Les dépenses d’Augustine et son conjoint

Son principal poste de dépense est le loyer pour son appartement, qui lui coûte 849 € par mois. Augustine ne perçoit pas d’allocation de la part de l’État, ni d’aides particulières.

Parmi ses autres charges, elle liste 45 € de factures courantes, pour l’électricité, 77 € pour les abonnements téléphoniques, la Freebox, des comptes Spotify, Netflix et Disney Channel. Se rajoutent à cela 23 € de frais bancaires, 69 € d’assurances habitation et automobile, 134 € de pass Navigo et d’essence, 80 € de frais pour son animal comprenant la nourriture et la mutuelle, mais aussi un crédit pour sa voiture de 361 € par mois.

Concernant ses frais alimentaires, Augustine les estime à 660 € auxquels s’ajoutent également 130 € de cantine pour l’école de sa fille de 7 ans.

Pour faire ses courses, Augustine privilégie les grandes surfaces :

Nous allons à Auchan pour la praticité.

Outre ses achats alimentaires, Augustine estime consacrer environ 50 € aux dépenses dites « féminines ».

J’ai 50 € de dépenses mensuelles, entre mon épilation, les protections hygiéniques, et mon abonnement à une box de produit de beauté.

Les dépenses loisirs d’Augustine et son conjoint

Pour se détendre, Augustine et son mari aiment sortir et faire des activités en famille. Leur budget loisirs varie selon les mois, mais elle l’estime à 500 € par mois :

Nous sortons très régulièrement, tous les week-ends. J’aime particulièrement faire des brunchs, des Tea Time, des restos, et nous faisons souvent des expositions, des cinés, du spa, ainsi que des ateliers avec notre fille. Cela est très important pour nous, car sommes tous les deux issus de famille modeste et nous n’avons pas du tout connu les loisirs, les vacances et les sorties en famille. Nous n’avons pas déterminé de budget, nous prévoyons à l’avance les dépenses.

Augustine aimerait faire des économies sur un poste de dépenses en particulier, celui du shopping :

Je trouve que je surconsomme beaucoup trop de vêtements que je ne porte très peu finalement. J’aimerais être dans une démarche un peu plus écolo, et je favorise l’achat sur Vinted.

Son dernier craquage ? Un sac de la dernière collection Sandro.

Pour les vêtements, Augustine n’a pas de montant particulier à pointer :

Je fais en fonction des besoins.

L’épargne d’Augustine et son conjoint et leurs projets d’avenir

Augustine arrive à épargner entre 600 et 1 000 € tous les mois, qu’elle place en plusieurs catégories :

Nous mettons tous les mois 200 € sur un livret de secours et nous avons un compte voyages et week-ends, où nous mettons entre 400 € et 800 € par mois en fonction de nos dépenses loisirs.

Pour sa fille, Augustine épargne également, pour 90 € par mois :

Nous avons un compte livret jeune pour notre fille, où nous faisons un virement automatique de 40 € mensuel. Nous lui avons également ouvert une « assurance jeune « avec un virement de 50 € par mois. Nous lui avons ouvert ce compte à la naissance, pour pouvoir l’aider à démarrer plus tard, pour ses études ou des voyages…..

Merci à Augustine de nous avoir ouvert ses comptes !

* Le prénom a été modifié

