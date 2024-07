Rémi et Marine, un mariage à 21 100 euros : « C’est un budget important mais on s’est dit : ONE LIFE ! »

Cette semaine, dans notre rubrique « D’amour et d’eau fraîche » nous avons rencontré Rémi et Marine qui se sont mariés le 6 juillet 2024. Budget, organisation, bilan… ils nous racontent les coulisses de leur mariage.

Prénoms du couple : Rémi & Marine

Âges : 27 et 32 ans

Ensemble depuis… : Le 6 Décembre 2017

Mariés/pacsé depuis… : Pacsés le 6 Décembre 2018 & Mariés depuis le 20 Avril 2024

Métiers : Gendarme & Assistante Sociale

Lieu de vie : Saint Marcellin, Isère

Nombre d’invités : 95 invités (en tout !)

Total dépensé pour le jour J : Environ 21 000 euros

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

« Nous nous sommes rencontrés en Juin 2017 sur notre lieu de travail, mais nous ne nous sommes pas repérés immédiatement. Il y a eu plusieurs échanges de messages avant le grand saut du premier baiser. Nous nous sommes pacsés au bout d’un an. La demande en mariage s’est faite sur un coup de tête, au bout de 5 ans de relation. Le mariage représentait la création de notre famille et un engagement supplémentaire, important pour nous. La demande en mariage a eu lieu le 5 Janvier 2023 pour un mariage le 6 Juillet 2024. Nous habitons ensemble pratiquement depuis le début de notre relation. »

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs du mariage ?

La préparation a entraîné un peu de stress, notamment lorsque les prestataires ne répondaient pas aux sollicitations, mais dans l’ensemble, nous avons été très accompagnés et soutenus par nos proches et témoins. Nous étions assez d’accord sur ce qu’on ne voulait pas : Un DJ qui fait des commentaires entre les chansons, une diffusion de diapo pendant la soirée…).

Pour nous le plus important était le choix du lieu. Nous voulions un lieu bien spécifique et connu dans lequel nous nous étions toujours projeté. Et nous voulions absolument pouvoir loger à nos frais, nos proches venus de loin. Pour des raisons financières, nous avons pas fait appel à wedding planner ou utilisé les services d’un vidéaste le jour J. Trop onéreux pour nous.

Comment avez-vous financé votre mariage ? Le budget global est assez élevé.

Pour financer notre mariage, nos parents respectifs ont participé. Et nous avons mis de l’argent de côté chaque mois jusqu’au jour J. Le poste de dépense le plus important a été le traiteur car nous avons fait le choix d’y ajouter un brunch pour le dimanche. Mais effectivement le lieu de réception n’est pas loin derrière ! Je dois avouer que nous n’avions pas prévu un budget si élevé et si nous avons pu le faire c’est aussi grâce à nos proches qui nous ont aidés.

Je reconnais que c’est un budget important mais on s’est dit : ONE LIFE ! On ne se marie qu’une fois, on ne veut rien regretter ! Nous avons fait des concessions sur plusieurs postes de dépenses (vidéaste, robe de mariée, service à table..), mais aujourd’hui nous pouvons dire une chose : nous avons eu un mariage de RÊVE. Dans la simplicité et l’émotion. Et nous ne regrettons pas nos dépenses. Nous avons travaillés dur pendant 1 an et demi pour mettre l’argent nécessaire de côté et nous en sommes comblés !

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Pour la première union, pas du tout. Très impatients surtout ! Pour la seconde, nous avons ressenti beaucoup plus d’angoisse car c’est l’aboutissement de plusieurs mois d’investissement …. Sur le nombre d’invités, on a fait le bon choix, même à un moment donné au cours des préparatifs, nous nous sommes dit « Et si il n’y avait que nous ? » Nous avions trop peur de le regretter …

Citez-nous 3 moments qui vous ont marqués pendant cette journée ?

Nous avons eu plusieurs moments marquants pendant notre mariage. Le premier a été d’entendre des enregistrements audios de nos proches n’ayant pas pu être présents avec nous pendant la cérémonie. Ils avaient pré-enregistrés leurs messages. Les entendre à travers toute la nature qui nous entourait, reconnaître leur voix, écouter leurs mots, ça a été un trop plein d’émotions pour tout le monde !

Nous avons aussi passé un très bon moment sur l’entrée des mariés : Nous appréhendions cette partie là du mariage car nous ne sommes pas très à l’aise pour mettre l’ambiance, ni pour se montrer devant tant de personnes. Mais une magie particulière s’est créée à ce moment là qui fait que ça reste un souvenir magique. Nous avons sollicité nos demoiselles d’honneur, garçons d’honneur et témoins pour nous y aider. L’alchimie était parfaite ! Et enfin je dirais notre ouverture de bal ! Nous avions prévu une vidéo montage de plusieurs moments avec nos proches (avec notamment les annonces du mariage)

Si je devais parle du post-mariage, je dirais que nos moments marquants sont ceux où nous avons pris connaissance des photos du photobooth, des petits mots laissés sur le livre d’or en Kapla et des messages audios suite à la location d’un téléphone « livre d’or audio ».

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Rien. Tout était parfait dans l’imperfection … Nous sommes simples et avons apprécié chaque instant, allant de la veille du mariage avec quelques pizzas, à l’observation de nos proches tentant tout pour nous faire plaisir. Nous sommes plus amoureux que jamais et avons le sentiment d’être enfin une famille. Nos futurs grands projets de couple ? Un joli voyage et l’achat d’une maison. Et un bébé mais … pas tout de suite !