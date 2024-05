Cette crème hydratante ultra riche et hydratante est notée 100/100 sur Yuka, et on l’adore  

La marque coréenne LANEIGE a une fois de plus séduit par la formulation d’un de ses produits ayant obtenu la note (rare) de 100/100 sur Yuka.

L’application Yuka est idéale pour s’informer sur la qualité des produits que l’on souhaite prochainement consommer. Et si elle est très utile concernant l’alimentation, elle l’est également lorsqu’il est question de choisir les produits de beauté qui intégreront (ou pas) notre routine quotidienne. Polluants éternels, ingrédients controversés, perturbateurs endocriniens… l’application nous donne tous les détails de la compo d’un produit afin que l’on sache vraiment ce que l’on s’apprête à s’appliquer sur le visage ou le corps.

Dernièrement, une crème hydratante s’est démarquée et a obtenue la note de 100/100 sur l’application. Un fait rare, puisqu’une composition doit être absolument parfaite pour obtenir une telle note ! Cette crème, c’est la Water Bank Riche de la marque LANEIGE.

Une crème riche et hydratante pour sublimer les peaux sèches et déshydratées

Petite soeur de la Water Bank légère, la dernière née de la marque LANEIGE dispose d’une formulation riche et hydratante à la fois. Elle permet de renforcer la barrière hydrolipidique, permettant de protéger l’épiderme contre les agressions extérieures et de limiter la perte en eau. Parce qu’elle est composée d’un ingrédient baptisé O-mega Peptide, elle envoi un message à la peau afin de stimuler la production de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique par le biais des fibroblastes. Résultat ? Elle lisse les ridules causées par la sécheresse cutanée, répare les peaux les plus endommagées et son film protecteur redevient étanche. Les huiles oméga réparatrices qui la composent, permettent de créer un film occlusif contre la sécheresse tout en nourrissant l’épiderme en profondeur.

Une composition de haut vol à base d’acide hyaluronique bleu

Parfois, ce qui fait la différence entre une formule et une autre se cache dans les détails. Celui qui change la donne lorsqu’il s’agit de la crème Water Bank de LANEIGE, c’est l’acide hyaluronique bleu. Cette dernière dispose de molécules 2000 fois plus petites que celles de l’acide hyaluronique ordinaire, ce qui lui permet de pénétrer davantage au coeur de la peau et d’offrir des effets hydratants plus efficaces.

Ayant la peau sèche et déshydratée, j’ai adoré la formulation de ce baume en crème qui se fond parfaitement à la peau à l’application. Riche et hydratante à la fois (difficile à trouver un tel combo sur le marché), sa formule permet de retrouver une barrière hydrolipidique solide pour limiter la perte en eau causée par la déshydratation et de nourrir la peau en profondeur par la même occasion. Après 1 mois d’utilisation, l’épiderme est plus confortable, la peau ne tiraille plus (surtout au sortir de la douche) et redevient rebondie. Quant aux petites ridules de déshydratation, elles se sont lissées, surtout au niveau du front et du sillon naso-génien. Coup de coeur !

