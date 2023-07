Fait rare : ce nettoyant visage a obtenu la note de 100/100 sur Yuka

Les produits à la formulation parfaite ne sont pas nombreux. Pourtant, il y en a bien un qui a reçu la note de 100/100 sur l’application Yuka, et c’est la mousse nettoyante visage de la marque Ilia. Mais qu’a-t-il de si exceptionnel ?

Qu’on l’aime ou pas, l’application Yuka peut s’avérer bien utile pour comprendre ce qui se cache derrière les listes d’ingrédients (parfois à rallonge) des produits cosmétiques. L’idée ? Savoir si aucun élément controversé ne se cache dans des formulations parfois très complexes à décoder. Récemment, un nouveau produit de la marque Ilia a reçu l’excellente note de 100/100 sur l’application. Ce produit, c’est le Cleanse Soft Foaming Cleanser. Un nettoyant en mousse parfait pour l’été, qui nettoie et élimine les traces de maquillage, de protection solaire et de pollution.

Une formule qui respecte le pH naturel de la peau

Si certains nettoyants peuvent s’avérer particulièrement abrasifs pour la peau, la formule du Cleanse Soft Foaming Cleanser a été spécialement conçue pour respecter le pH naturel de l’épiderme tout en préservant l’étanchéité de la barrière hydrolipidique. Une prouesse, due à la Pentavitine, un complexe de sucre naturel dérivé des plantes qui contribue à attirer l’humidité au cœur de la peau afin de reconstituer l’hydratation de celle-ci. Mais un autre ingrédient est la clé d’un nettoyage basé sur le respect de l’équilibre de l’épiderme.

Un actif moussant, mais pas astringent

Si les sulfates sont particulièrement appréciés pour leur effet moussant, apportant une sensation de propreté satisfaisante, ils sont malheureusement très agressifs pour l’épiderme qui a besoin qu’on respecte son équilibre. Heureusement, Ilia s’est penché sur l’utilisation de trensioactifs à base de plantes, beaucoup plus doux et respectueux pour la peau. Ces derniers permettent à la formule de mousser sans pour autant agresser la barrière hydrolipidique de la peau. Une petite prouesse de biotechnologie qui s’avère bien utile pour se débarrasser des cellules mortes, du sébum et de l’excès de produits solaires sans pour autant affaiblir la peau déjà fragilisée pendant l’été. Qui a dit qu’un produit moussant ne pouvait pas être doux ?

