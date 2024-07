Netflix : les 3 meilleures séries sur le sport, a mater cette semaine pour se mettre dans l’ambiance

Après l’Euro de football, place aux Jeux Olympiques de Paris à la fin de la semaine. Voici les 3 meilleures séries Netflix sur le sport !

À quelques jours du début des JO 2024, on a eu envie de vous partager notre sélection de séries sur le sport incontournables. De la vitesse, de l’émotion, des rebondissements… voici 3 séries à ne pas manquer avec un coup de coeur pour la première qui vient justement de sortir.

Le nouvel essor de Simone Biles : la plus émouvante

La gymnaste la plus décorée de tous les temps est de retour à la compétition. Elle revient sur le devant de la scène après son abandon lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, afin de prioriser sa santé mentale et physique. À cette époque, elle avait notamment révélé souffrir des « twisties », un phénomène dans lequel les gymnastes perdent leur sens de l’orientation dans les airs, ce qui peut entraîner de graves blessures.

Dans une mini-série documentaire, à la fois intimiste et émouvante, ses proches et des professionnels du sport décryptent comment la jeune femme de 27 ans a révolutionné son sport, par ses titres, mais aussi par ses prises de parole. Cette série donne l’occasion de (re)découvrir Simone Biles, jusqu’à sa préparation pour les JO de Paris, après des années d’absence.

Formula 1 : pilote de leur destin : la plus surprenante

En 2019, cette plongée dans l’intimité des pilotes et des écuries pendant une saison entière de Formule 1, a séduit tous les fans de sports automobiles et même ceux qui n’y connaissaient rien. Et puisque ça fonctionne si bien, six saisons ont déjà été mises en ligne. Participer aux réunions des pilotes et des patrons d’écuries a permis à beaucoup de personnes de se rendre compte de l’investissement économique et personnel pour être au top niveau. Alors que tout ça était jusqu’à présent assez secret.

Pour autant, les puristes de F1 ont beaucoup critiqué la série en pointant du doigt le scénario parfois too much qui fait que la série documentaire s’éloigne parfois trop de la réalité. La dernière saison a été assez répétitive, mais tout comme la saison de F1 avec la domination de Max Verstappen. Malgré une baisse du nombre d’heures de vues, Netflix a renouvelé la série pour une septième saison.

Cette série documentaire se compose pour chaque saison de dix épisodes

Tour de France, au coeur du peloton, saison 2 : la plus captivante

De retour pour une saison 2, Tour de France, au coeur du peloton est réalisé par l’équipe de Formula 1 : Pilote de leur destin. Pour chaque saison, la série retrace une édition du Tour de France, au cœur des équipes et au plus proche des cyclistes, et cette année, c’est l’édition 2023 qui est passée au crible de l’intérieur. Captivant.

Un peu comme Formula 1 : pilote de leur destin, la saison 1 a été critiquée pour son manque de sport. Alors pour la saison 2, les producteurs ont un peu revu leur storytelling. L’immersion totale de la série permet aux fans de cyclisme d’en apprendre davantage sur les non-dits de l’édition 2023, comme le possible dopage de Jonas Vingegaard lors du chrono de Combloux, mais aussi aux plus curieux de découvrir un tout nouveau monde.

Alors, si vous aimez apprendre des nouvelles choses de façon ludique, mais toujours avec un max de suspense, vous allez adorer cette série. En plus, selon plusieurs sources, les caméras de Netflix ont été aperçues ces derniers jours sur des étapes de la 111ᵉ édition de la Grande Boucle. Diffusion attendue pour l’année prochaine…

