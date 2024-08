Qui est Susan Wojcicki récemment décédée et qui a énormément compté dans l’histoire de Google ?

Elle avait notamment loué son garage aux fondateurs de Google quelques mois aux débuts de leur aventure. Susan Wojcicki est décédée après deux ans de combat contre le cancer.

Son parcours professionnel discret a fait d’elle, une femme de l’ombre qui a compté pour Google. Susan Wojcicki a participé, dès la naissance, à la grandeur de Google. Elle est décédée ce samedi 10 août 2024 ont annoncé ses proches, après avoie lutté deux ans contre une longue maladie.

Évolution dans des postes à responsabilité chez Google

Après avoir loué son garage aux fondateurs de Google en septembre 1998, elle est recrutée en tant que directrice marketing et participe largement aux lancements de programmes comme Google images, You Tube et de la régie publicitaire DoubleClick.

C’est elle notamment qui suggère de racheter You Tube, Google vidéo ne pouvant rattraper son retard sur le leader du secteur.

Recrutée chez Intel

Quant elle est recrutée en 1999 par Google, elle n’occupe qu’un emploi subalterne chez Intel et fera partie des premiers salariés à être nommée marketing manager chez le géant du web. Elle passe spécialement des accords de licence permettant aux entreprises et aux universités d’intégrer leurs sites à Google.

Susan participe donc aux lancements des services Google Images et Google Livres et est à l’origine du programme AdSense, lancé en 2003 qui permet à Google d’afficher des liens publicitaires sur les sites affiliés.

En 2010, elle représente la 2e source de revenus de l’entreprise. Susan Wojcicki monte petit à petit les échelons de Google, jusqu’à devenir membre de la fameuse « L Team », regroupant les proches conseillers CEO de Larry Page.

En 2015, elle figure à la 9e place des femmes les plus puissantes du monde, selon Forbes. Très malade, elle annonce, le 16 février 2023, son départ de You Tube. Elle décède à l’âge de 50 ans.