Google : on répond à toutes les questions beauté posées en 2023, pour entamer 2024 sur de bonnes bases 

Le site Stylist Uk a répertorié les questions beauté les plus fréquemment posées en 2023 sur Google. Pour vous permettre de commencer l’année avec de bonnes bases, voici toutes les réponses qu’il vous faut !

La beauté est un domaine qui touche de très près à la science. Et puisque nous n’avons pas tous un dermatologue à disposition pour nous expliquer comment utiliser un actif cosmétique ou répondre à une problématique spécifique, Google devient notre meilleur allié. Voici un florilège des questions les plus fréquemment posées sur le moteur de recherche et leurs réponses associées.

Quand utiliser un nettoyant visage ?

Le nettoyage de peau fait partie des gestes essentiels au bon fonctionnement de celle-ci. Il permet de se débarrasser des impuretés, du maquillage et du sébum. C’est pour cette raison qu’il est important d’utiliser votre nettoyant visage une fois par jour, de préférence, le soir avant le coucher. Si vous êtes adepte du double nettoyage, le nettoyant peut être précédé d’une huile qui permettra de démaquiller la peau avant de la nettoyer. Sinon, vous pouvez utiliser la formule adaptée à votre type de peau seule. Le but de la manoeuvre ? Que la peau soit suffisamment propre pour permettre aux actifs des soins de pénétrer en profondeur.

Comment réduire la taille de ses pores ?

Voilà une question très interessante qui demande plusieurs réponses. Dans un premier temps, la première façon de réduire la taille de ses pores est de se nettoyer correctement la peau en mettant en place un double nettoyage (huile + nettoyant). Une à deux fois par semaine, il est important de compléter cette routine avec un exfoliant chimique doux. Ce dernier permettra de décoller les impuretés qui ont tendance à boucher les pores (et donc à les rendre plus apparents) sans agresser la barrière hydrolipidique.

Une fois que la peau est parfaitement propre, il faut compléter ce nettoyage. Mais comment ? Le dermatologue Docteur Matho donne son astuce à Stylist UK :

« Utilisez des produits contenant des rétinoïdes pour favoriser la production de collagène. En outre, protégez-vous du soleil en utilisant quotidiennement un écran solaire, maintenez l’hydratation de votre peau et envisagez des traitements professionnels tels que les peelings chimiques ou la thérapie au laser sous la supervision d’un dermatologue pour obtenir des résultats plus ciblés. »

À quoi sert un sérum au rétinol et comment l’utiliser ?

Le rétinol est un actif cosmétique très puissant dérivé de la vitamine A. Sous forme de sérum, il peut être préconisé pour lutter contre les premiers signes de l’âge en activant les fibroblastes cutanés ce qui peut relancer la synthèse de collagène et d’élastine. Le rétinol est également connu pour favoriser le renouvellement cellulaire, favorisant ainsi l’éclat de la peau.

Mais il peut également être utilisé pour combattre l’acné grâce à une action astringente importante. Une action qui aide également à uniformiser la pigmentation irrégulière.

Pour l’utiliser, les spécialistes recommandent de l’appliquer 1 à 2 fois par semaine au début et voir comment la peau réagit. Si elle ne s’assèche pas trop, vous pouvez conserver cette cadence et même l’augmenter en fonction de vos besoins. Si votre peau est trop sensible, dans ce cas, procéder à la méthode du rétinol sandwich semble être davantage préconisée. L’idée ? Appliquer son rétinol entre deux couches d’hydratant pour éviter que ce dernier ne soit trop agressif pour l’épiderme. Ingénieux !

Qu’est-ce qui cause des rougeurs autour de la bouche ?

Si vous remarquez des rougeurs autour de vos lèvres, ce phénomène peut provenir de deux causes bien distinctes !

Dans le premier cas vous avez les lèvres gercées à cause du froid et par réflexe, vous avez tendance à vous humidifier trop régulièrement la bouche avec votre propre salive qui déborde autour de la bouche. Cette dernière disposant d’enzymes digestives, a tendance à assécher cette zone fine et fragile du visage qui ne dispose pas de film protecteur. Résultat ? Vous développez des rougeurs qui, heureusement, ne sont que de courte durée !

qui ne dispose pas de film protecteur. Résultat ? Vous développez des rougeurs qui, heureusement, ne sont que de courte durée ! Une infection aux levures appelés Candida albicans peut également être la cause de ce problème. Dans ce cas la, les gerçures sont également présentes mais elles se situent plutôt au niveau des commissures des lèvres et le contour de votre bouche peut devenir rouge car le champignon se développe. Lorsque c’est le cas, l’intérieur de la muqueuse peut s’avérer douloureuse et la moindre nourriture ingérée peut créer des brûlures. Si vous sentez que vous commencez à developper ces symptômes, contactez votre médecin !

