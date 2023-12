Voici l’actif cosmétique le plus populaire de l’année 2023…

Et l’actif cosmétique le plus populaire de l’année est…

Les marques de cosmétiques adorent surfer sur la popularité de certains actifs beauté. Il y a quelques années, c’était la vitamine C ou encore l’acide hyaluronique qui faisaient partie des actifs les plus utilisés et adoubés par l’industrie. Mais il semblerait que les besoins des consommateurs aient bien changé. Un constat fait par la plateforme spécialisée dans la beauté, Cosmetify, a récemment publié son classement des grandes tendances qui ont été les plus influentes durant l’année 2023.

L’une d’entre elle, n’est autre que le rétinol. Depuis 12 mois, cet actif anti-âge, dérivé de la vitamine A, a rassemblé plus de 4,8 milliards de vues sur TikTok. Il suscite donc un niveau d’intérêt puissant et voici pourquoi…

Le rétinol, un actif bien plus utile qu’il n’y paraît

Le rétinol fait partie de la famille de rétinoïdes. Il s’utilise principalement afin de booster la synthèse de collagène, de fibroblastes, d’élastine et d’acide hyaluronique. Il permet également d’améliorer le renouvellement cellulaire. Mais au-delà de lisser les ridules, de rendre la peau plus rebondie et d’améliorer l’éclat, il permet également de lutter contre… l’acné. Eh oui, on ne le sait pas toujours mais la vitamine A est souvent présente dans les traitements contre les boutons. Le but ? Calmer la production de sébum, réduire la pigmentation des cicatrices et même réparer la peau à l’échelle cellulaire. Vous l’aurez compris, les bienfaits du rétinol sont bien plus étendus que ceux d’un simple anti-âge.

Un actif à savoir utiliser correctement

Le rétinol est l’un des actifs cosmétiques les plus puissants du marché. Mais il faut le dire : il n’est pas le plus facile à utiliser. Pourquoi ? Parce que ce dernier intervient à la fois au niveau de l’épiderme que du derme, ce qui peut créer des irritations. Si certains types de peau peuvent l’utiliser sans problème, d’autres (les plus sensibles et réactives généralement) auront besoin de mettre en place une méthode baptisée le « Rétinol Sandwich » afin de limiter ses effets astringents sur la peau.

Ce rituel est très simple, il suffit d’appliquer son soin au rétinol entre deux couches de crème hydratante pour permettre à la peau de maintenir son confort et d’éviter les rougeurs, sécheresses et desquamations.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur cet actif très populaire, n’hésitez pas à le tester ! Les résultats après une utilisation régulière peuvent en valoir la chandelle.

