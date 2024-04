Cette marque cosmétique est la plus populaire du moment selon une récente étude 

Une récente étude menée par le site Cosmetify a établi quelle marque de cosmétique était la plus populaire de 2023-2024 dans le monde. Et le résultat ne nous étonne que peu…

L’industrie cosmétique est tellement lucrative que les célébrités et les passionnés de beauté se bousculent afin de créer LA prochaine marque qui deviendra virale. Cette année, Cosmetify a, une fois de plus réalisé une étude afin de savoir quel grand nom de la cosméto a le plus de poids en 2024. Si en 2022-2023 c’était Florence By Mills, la marque de Millie Bobby Brown qui semblait être la plus populaire, cette année, c’est une autre griffe créée par une artiste qui remporte tous les suffrages. Son nom ? Selena Gomez évidemment !

Rare Beauty élue marque la plus populaire du moment

Créée par Selena Gomez, la marque Rare Beauty a su séduire par ses prix raisonnables et ses produits très pigmentés nécessitant peu de matière. Plusieurs fois courant 2023 début 2024, la marque a réussi à captiver son audience grâce à la sortie de produits pointus comme le Soft Pinch Powder Blush à mi-chemin entre le blush et l’highlighter ou encore grâce à sa gamme dédiée au bien-être du corps et de l’esprit.

Porteuse de valeurs d’inclusion, d’ouverture et étant particulièrement au fait des questions de santé mentale, la marque est parvenue à se rendre accessible face à des clients toujours plus exigeants et sensibles aux différentes causes défendues par Selena Gomez. C’est donc sans surprise que la griffe se hisse au top du classement de Cosmetify, cumulant à elle-seule plus de 17 millions de recherches et 7 millions de followers sur Instagram. Sans compter un taux d’engagement haut évalué à 0,51% !

Quel est le reste du classement ?

En deuxième place du classement, on retrouve la prestigieuse marque Charlotte Tilbury, avec plus de 23 millions de recherches et plus de 6 millions de followers. Suivie de près par Kiko Milano cumulant 18 millions de recherches et 6 millions de followers.

En 4ème place, se hisse M.A.C Cosmetics, 28 millions de recherches et 24 millions de follower mais disposant malheureusement d’un très faible taux d’engagement évalué à 0,01%.

Enfin, la 5ème place est occupée par Kérastase, 11 millions de recherches et 2,3 millions de followers, disposant d’un taux d’engagement de 0,16% !

Les places 6, 7, 8, 9 et 10 sont respectivement occupées par The Ordinary, Fenty Beauty, Huda Beauty, Olaplex et Maybelline New York.

Selon vous, ce classement est-il fidèle à la réalité du marché et au niveau d’engagement des passionnés de beauté ?