Après des mois de spéculation, cette marque de cosmétique petit prix dépose le bilan

Les rumeurs alliaient bon train mais n’avaient jusque-là pas encore été confirmées… C’est aujourd’hui chose faite.

Après que de nombreuses marques de prêt-à-porter aient été placées en redressement judiciaire, c’est aujourd’hui au tour de la beauté d’être touchée par ce fléau. C’est The Body Shop, la griffe anglaise de cosmétiques à prix attractifs qui semble aujourd’hui être dans la tourmente. Si l’enseigne avait déjà été placée en redressement judiciaire le 13 février dernier au Royaume-Unis, c’est maintenant en France que cette dernière dépose le bilan. Elle aurait même été placée en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Paris.

The Body Shop dans la tourmente dans le monde entier

Malheureusement, ce ne sont pas seulement les filiales Françaises et Anglo-saxonnes qui sont touchées par cette problématique. En Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche, la situation ne semble pas être très favorable pour la marque qui souffre aujourd’hui d’un concurrence trop forte dans son domaine d’activité.

La beauté étant l’un des domaines les plus lucratifs au monde, de nombreuses marques voient le jour et le marché commence à être saturé de propositions. Il devient donc difficile pour les marques de tirer leur épingle du jeu, malgré des offres attractives et des formules toujours plus poussées.

Que restera-t-il de The Body Shop en France ?

The Body Shop représente rien qu’en France 66 magasins et 260 salariés. Alors forcément la question se pose : que va-t-il se passer dans les prochains mois pour la marque ? Selon LSA Conso : « Martin Rivers opterait pour le redressement judiciaire, mais rien n’est encore privilégié. […] Une première audience auprès du tribunal de commerce de Paris devrait se tenir au tout début du mois d’avril prochain ».

Selon BFMTV deux possibilités seront abordées :

Celle d’un redressement judiciaire, si le tribunal estime que l’activité peut être maintenue.

Celle d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui engendrerait le licenciement immédiat des salariés.

Affaire à suivre donc…

